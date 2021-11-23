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SOGO天母店周年慶12月開跑 搶耶誕、年節商機

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
遠東SOGO百貨天母店周年慶12月起跑，將祭出超人氣IP哆啦A夢滿額贈品。記者何秀玲/攝影
遠東SOGO百貨天母店周年慶12月起跑，將祭出超人氣IP哆啦A夢滿額贈品。記者何秀玲/攝影

遠百（2903）轉投資遠東SOGO百貨（簡稱SOGO）主力台北店（忠孝館、復興館和敦化館）周年慶落幕，主打抗通膨與五倍券加持，以及天公作美，氣溫轉涼，服飾業績大幅成長，整體業績成長3%，創下歷史新高，也是台北市少數周年慶成長的百貨。

遠百今（23）日股價以21.95元作收，下跌0.45元。

SOGO天母店周年慶壓軸將於12月開跑，目標上看11.3億元，年增2.7%，可望為遠百第4季業績吃下大補丸。

SOGO主管今表示，台北店周年慶整體成長3%，有化妝品天后宮之稱的忠孝館，因受到民眾戴口罩影響，化妝品業績確實衰退個位數，但比市場普遍衰退雙位數來說，忠孝館一樓化妝品全新改裝開幕，依然有帶動業績向上。

百貨公司是看天吃飯行業，只要氣溫逐步下滑，商品業績反而因此向上。今年台北店周年慶的小家電、童裝和男女裝均受惠氣候保暖商機，以及疫後新商機，像是香氛、洗碗機、餐瓷等業績突破性成長，補足化妝品流失的業績。

SOGO主管指出，今年男裝業績逆勢成長逾四成，讓廠商也嚇一跳，研判是因疫情關係，使一家之主消費緊縮，政府推出五倍券後，男性更願意出手買高單價的外套，是過去幾年來沒有過的經驗。

另外，周年慶皮箱也跌破眾人眼鏡，業績成長兩成，顯見客人明年出國已經蠢蠢欲動。

身為周年慶壓軸的SOGO天母店，將於12月1日起跑，SOGO表示，相信很多人此時才會開始使用五倍券，且通膨議題仍熱，還有供應鏈缺櫃問題，有可能讓部分商品缺貨，大家都會趁著周年慶大採買。

此外，周年慶將適逢耶誕節前夕，天母店也將搶送禮商機，今年過年時間又落在1月底，不少民眾會預購年菜，今年周年慶業績上看11.3億元，年增2.7%，全年業績要達47億元，成長3%。

遠東SOGO百貨天母店周年慶12月起跑，祭出化妝品優惠。記者何秀玲/攝影
遠東SOGO百貨天母店周年慶12月起跑，祭出化妝品優惠。記者何秀玲/攝影
遠東SOGO百貨天母店周年慶12月起跑，將祭出超人氣IP哆啦A夢滿額贈品。記者何秀玲/攝影
遠東SOGO百貨天母店周年慶12月起跑，將祭出超人氣IP哆啦A夢滿額贈品。記者何秀玲/攝影

周年慶 SOGO 遠百

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