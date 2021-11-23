懷特精製黃耆多醣研究中心 最新研究成果申請國際專利

懷特（4108）今（23）日宣布，旗下懷特精製黃耆多醣研究中心，以科學化先進技術從膜莢黃耆取出有效成分「rAPS ®精製黃耆多醣」，積極進行癌症研究。發現標靶藥物合併精製黃耆多醣專利配方，有助提升「抗藥性癌細胞」對標靶藥物的反應，相較對照組，癌細胞的存活率差異逾6倍，目前已申請PCT國際專利及我國專利。

懷特指出，膜莢黃耆為世衛（WHO）及先進國家列入藥典的黃耆，從中透過獨家專利技術所萃取、分離、純化、精製出的有效成份「精製黃耆多醣」，以其原料製成注射劑，已通過臨床試驗，取得我國核發第一張新藥藥證，適應症為「癌因性疲憊症Cancer-Related Fatigue, CRF」，被醫界編撰的「癌因性疲憊症臨床治療指引」列入藥物處置的選項。

研究中心持續針對精製黃耆多醣對癌細胞的作用，與各產學機構進行深入研究，當中包括與各種癌症藥物進行合併療法。有鑑於癌症治療過程，最大的挑戰的是出現抗藥性，一項標的為肺癌細胞株（H1975）的研究，將標靶藥物併用精製黃耆多醣專利配方，探討提升「抗藥性癌細胞」對標靶藥物的反應，也就是增加癌細胞對標靶藥物敏感度的可能性。

研究發現，兩者合併使用的實驗組，歷經72小時，其抗藥性癌細胞存活率降至8.8%，相較單用標靶藥物（Tarceva得舒緩）對照組的57％，差達近6.5倍，且用量與效果呈現正相關，用量越高，抗藥性癌細胞對標靶藥物的敏感度也越高，該成果達到顯著意義，令人振奮，目前也已申請PCT國際專利及我國專利。

懷特新藥總經理李伊伶表示，精製黃耆多醣已經過證實，能治療癌因性疲憊症，改善癌友生活品質；現持續與各界專家、國家級研究實驗室合作，深入研究在癌症合併療法，甚至於各疾病領域所能扮演的角色，包括上述的標靶藥物合併治療，以及當下正在進行的免疫療法合併治療研究，期盼透過產品研發，將研究成果造福癌症病患。