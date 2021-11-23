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臻品植萃「新希望禮物盒」再獲台灣OTOP產品設計大獎

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
臻品植萃「新希望禮物盒」獲經濟部「台灣OTOP產品設計獎」肯定。記者宋健生/攝影
臻品植萃「新希望禮物盒」獲經濟部「台灣OTOP產品設計獎」肯定。記者宋健生/攝影

生產花茶與手工皂聞名的臻品植萃公司，以百分百環保素材開發的「新希望禮物盒」，訴求環保又富創意，獲經濟部「台灣OTOP產品設計獎」肯定，這也是「臻品植萃」第20個國際食品及設計相關大獎。

臻品植萃表示，為了歡慶得獎創造新里程碑，即日起至12月25日，推出新品花草茶與面膜買三送一等優惠。

擁有30年臨床經驗的中醫師陳勇利，將臨床經驗轉化運用到保健養生，開發出花草茶、手工皂、面膜及泡湯包等商品，並以「臻品植萃」品牌行銷各地。

陳勇利具有中西醫學雙博士學位，擔任中醫師近30年來，始終埋首鑽研花草植物運用於養生效益。

陳勇利除了對中藥草專精，對國內外常用於保健的花草也有研究，並以中醫「君臣佐使」複方精神，把不同功效的中西方花草組合調配成茶包，開創出花草茶養生事業，也為人生開拓出不同的境界。

陳勇利指出，世界上已有悠久茶文化，也有咖啡文化，獨缺專業花草茶文化。為此，他親挑細選國內外花草，運用黃金比例調配出複方花草茶，有薰衣草香茶、茉莉氣巡茶、枸杞覺明茶、植萃博士茶及粉光元氣茶五款，各具保健養生功能。

上述複方花草茶已在國際食品及設計競賽中屢獲大獎，也獲得六星級星野谷關飯店，以及礁溪老爺飯店、誠品書店、新光三越百貨等50多家知名品牌指定合作。

陳勇利表示，臻品植萃的花草茶，大多採用本地花草研製，包括苗栗銅鑼的菊花、公館的枸杞、彰化花壇的茉莉花等，不但將養生落實在日常生活，也為農民帶來收益。

尤其，臻品植萃正與日本、加拿大、英國等十幾個國家做貿易協談，希望能將台灣優良花草茶推向世界，打造「臻品植萃」成為花草茶界的星巴克，是他全力以赴的志業。

近3年來，臻品植萃商品屢獲大獎，最近一個是經濟部頒予的「台灣OTOP產品設計獎」，獲獎作品是臻品植萃開發的「新希望禮盒」包裝，採用埔里在地甘蔗渣和茭白筍外殼全天然製作，使用後還可以澆水讓盒內的種子生長，具有環保觀念和巧思，終能從262件作品脫穎而出。

加上這個大獎，臻品植萃3年來已陸續獲得20個國內外食品和設計大獎肯定，包括比利時「世界品質評鑑大賞」金獎、德國健康美容類產品的包裝設計金獎等。世界品質評鑑大賞主辦方，還特別為臻品植萃品牌拍攝專屬影片禮讚，殊榮難得。

陳勇利也剛接獲通知，臻品植萃已入選第13屆「台中十大伴手禮」第一階百大廠商。

為了歡慶第20個大獎的新里程碑，臻品植萃即日起至12月25日，凡購買新品花草茶和面膜，可享買三送一優惠，搭配五倍券還有滿額送好禮的好康；放在新希望禮盒裡可以客製化，做為送禮的選擇。

五款花草茶包括有促進新陳代謝的薰衣草香茶、青春美麗的茉莉氣巡茶、3C族最愛的枸杞覺明茶、可以增強體力的植萃博士茶，以及滋補強身的粉光元氣茶等。

以百分百環保素材開發的「新希望禮物盒」，訴求環保又富創意。記者宋健生/攝影
以百分百環保素材開發的「新希望禮物盒」，訴求環保又富創意。記者宋健生/攝影

養生 中醫

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