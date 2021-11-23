搭機出境靠「刷臉」 桃機將自12月15日起試辦

桃園機場公司致力運用現代科技，積極提升機場運作效率與旅客使用經驗，將自12月15日起試辦「One ID臉部辨識系統」，透過導入生物辨識技術，讓通關、登機流程更為快速，同時減少人員不必要之接觸，強化防疫作為。為確保系統運作順暢，機場公司今（23）日邀集各駐站單位進行系統的壓力測試，12月1日至14日安排每日兩航班、並於12月15日起正式試辦。One ID試辦作業將持續至明年8月，期望能透過實地測試驗證，獲得未來全面推動與智慧化服務之方向。

機場公司總經理但昭璧表示，國際航空運輸協會（IATA）自2019年便開始推廣「One ID」計畫，提倡以生物辨識技術讓旅客方便登機，在當今新冠肺炎疫情仍未解除之際，非接觸式的服務導入更顯重要。機場公司自2019年起即按國際One ID精神進行規劃，期間感謝航空公司及政府相關部門的共同合作，才得以順利推動。期望透過新科技的導入縮短旅客排隊等待之時間，提前為疫後的旅運量復甦做好準備。

One ID試辦作業設置於第二航廈，旅客可在航空公司報到櫃檯、自助報到機或安檢口閘門掃描登機證及護照後，拍攝臉部特徵建立資料，之後在進入管制區或於試辦的C6、D5登機門時，於閘門掃描臉部特徵後即可快速完成身分識別。

刷臉零接觸 兼顧使用體驗與防疫

桃園機場「One ID臉部辨識系統」只需透過鏡頭讀取臉部特徵，就能快速辨識身分通過閘門，減少排隊時間，大幅提升旅客智慧機場使用體驗。疫情期間使用One ID亦有助防疫，除可減少人員間接觸外，透過閘門結合體溫偵測功能，旅客在進入安檢閘門時即可自動量測，一旦體溫超過37.5℃將有紅燈警示落實防疫作為。

節省人力 增進運作效率

對機場營運者與航空公司而言，「One ID臉部辨識系統」將可有效節省人力、降低人為錯誤機率，並提升服務效率。目前旅客於安檢口與登機門的身分識別需仰賴人工查驗護照與登機證，透過臉部辨識技術，將能夠大幅減少此類手續重複性、例行性高的工作量，屆時僅需安排基本人力於現場協助有特殊需求的旅客，讓節省下來的人力可專注於更有價值的業務，為旅客打造更客製化與貼心的服務。

起飛後資料自動刪除 保護個資不外洩

機場公司深知旅客個人資料與機場使用體驗同等重要，因此在打造順暢的通關與登機體驗時，亦全力確保相關個資的安全性。桃園機場「One ID臉部辨識系統」試辦期間採自願性方式，旅客可自行決定是否於報到時建立專屬資料。上述資料僅用於驗證乘客身分與當次登機旅程，並使用封閉型VPN網路進行傳輸，且在班機起飛後自動刪除，避免隱私侵犯與個資外洩。

欲試用One ID的旅客可於報到櫃檯(9號與18號)、自助報到機台(近10號與17號報到櫃檯)與安檢口建立資料，桃園機場公司歡迎及鼓勵年滿20歲以上旅客試用新設施體驗智慧機場。旅客如有特殊需求者(如輪椅服務)，或嬰幼兒同行，則請依原出境流程通關。