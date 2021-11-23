波音預測亞太民航市場 2040年規模將成長至6.8兆美元

波音公司（紐約證券交易所代號: BA）今日於台北舉辦年度航太市場展望記者會，亞太民航市場2040年規模將成長至6.8兆美元；看好亞太區航空貨運市場商機，而受到全球供應鏈以及電子商務需求帶動，屆時亞太地區貨機機隊的規模將是目前的三倍以上，總量上看1,160架。

波音公司預估2040年亞太市場的空中交通，將佔全球近半數的航空運輸，並將驅動未來20年內對價值3.1兆美元的17,645架全新飛機的需求。亞太地區的國家為了支援其民航業，同時也將需要價值3.7兆美元的售後服務。波音今天在其2021商用民航市場展望（CMO）報告中提出上述資料，這也是該公司對民航機與相關服務的長期預測。

亞太地區擁有多元的空中旅遊市場，包括東北亞與大洋洲成熟的經濟體，以及中國、南亞與東南亞快速成長的航空市場。波音表示，在新冠疫苗擴大接種帶動旅遊市場復甦的情況下，亞太地區的航空公司處於絕佳位置，可以因為商務及觀光旅遊的復甦與航空貨運而獲利。

波音商用飛機集團區域行銷董事總經理Dave Schulte表示，「在旅遊限制逐漸解除而旅客重拾出遊信心後，我們看到了亞太地區交通市場強勁的回復力。」他說：「擁有高效率且能隨機應變機隊的航空公司，可望利用減少燃油使用、碳排放及營運成本的飛機，迎合旅客與航空貨運的需求。」

經濟快速成長的東南亞國家，也將迎來機隊成長及遠高於全球平均的航空客運交通量。低成本航空公司預計將以單走道客機擴展區域內的飛航網路，而開放天空與貿易協議也將讓航空公司得以投資節能的廣體客機，以便服務長程航線。東南亞從現在到2040年預計將會需要價值7,650億美元的4,465架新飛機，以及價值7,900億美元的民航服務。

東北亞成熟的經濟體將持續支撐其國內、區域與長程旅遊部門的平衡航空旅遊市場。機隊的汰舊換新將佔近75%的新飛機交付，而航空公司也將致力於提升永續性與機隊的隨機應變彈性。此區域未來20年內預計將需要價值3,100億美元的1,385架新飛機，以及價值5,550億美元的相關服務。

在大洋洲方面，商用民航將成為橫跨長距離與島國間的關鍵交通基礎建設。佔客運80%的各國國內與區域旅遊將帶動此區域對單走道飛機的需求，而像787夢想飛機等多功能的廣體客機，也將支援長程與國際航空網路的開展。大洋洲在2040年前預計將需要價值1,350億美元的785架新飛機，以及價值1,650億美元的服務。

2021年CMO還包括波音針對亞太市場從目前到2040年的下列預測，單走道客機的交付量將接近1.35萬架，約佔所有需求客機總量的3/4。包含客機與貨機的廣體噴射機的需求總量約為3,800架。

貨機機隊的規模將是現今的三倍以上，達到1,160架貨機，包括全新貨機與客機轉貨機，以便支援多元的全球供應鏈並滿足電子商務的需求。亞太地區的貨機機隊來到2040年，規模將大致相當於北美的貨機機隊。

與經濟及機隊成長連動的保養、維修、檢修與修改的需求，預計將佔多數的商用民航服務需求。數位解決方案、分析與訓練服務，也將支援亞太地區的機隊。

波音的2021年機師與技術人員展望（PTO）預測亞太區域到2040年將需要近82萬名民航新力軍，其中包括超過23萬名機師、近25萬名技術人員，以及34萬名客艙服務人員。