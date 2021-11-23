76年料理進化傳承！新天地2022現做常溫外帶年菜登場

2021牛年進入尾聲，冀望2022虎年事業加乘如虎添翼！新天地（8940）集團旗下三間分店推出4款現做外帶年菜，有10人份及6人份，可滿足三代圍爐及小家庭團圓宴。除夕當天拎回家，馬上澎湃上桌，讓除夕在家吃年夜飯，也可享受猶如主廚到府外燴的現做滋味。

新天地今年以台式經典風味搭配異國料理元素，嚴選高檔鮑參翅肚、外型紅艷討喜的帝王蟹與龍蝦。此外，最令人注目的是將山珍海味食材，以日式惣菜概念呈現「吉祥拼盤聚寶盆」，開蓋光彩耀眼猶如聚寶盆令人驚豔，讓第一道頭盤為明年運勢搏來嶄新的局面。

頭盤 「吉祥拼盤聚寶盆」美如藝術饗宴，匯集各式手路菜精華猶如聚集金銀財寶好兆頭，滋味融合台式及異國料理元素，例如日本醬油、昆布、鰹魚片慢火炆煮的日式磯煮九孔鮑，藉由柴魚昆布的旨味提升鮑魚鮮美甘甜。

另一種鮑魚用粵式上湯煲，搭配精細刀工讓煲汁入浸，味美色鮮讓人品後回味無窮。拼盤還包括Q彈燻蹄佐泰式酸辣醬、古早味蔥油雞、日式海鮮凍、酸爽脆彈雲耳海蜇，以及三款漬物當讓味蕾能有更多變化。

新天地說，整套年菜都承載著家人團聚的滋味，主廚當日現做，讓道道招牌佳餚現身家裡餐桌。

「御品魚翅佛跳牆」豐富食材以老母雞高湯精燉熬煮數小時口感溫潤，充滿年味象徵富足。「雙龍翻騰戲東海」紅色討喜年味十足，以澳洲龍蝦搭配蒜蓉清蒸，鹹香有餘帶出蝦肉鮮甜，吸飽精華鮮味的粗粉絲，與肉脆味甜的龍蝦相得益彰。

「帝王蟹米糕」以黃金比例糯米拌炒豐富配料，香氣四溢的讓外地遊子品嚐家傳經典滋味。象徵長壽的「花膠海參燴長年菜」有過年必吃的芥菜搭配充滿膠原蛋白的珍貴花膠及海參。「海鮮起士焗披薩」奶香酥皮塔鋪上蝦仁、花枝等海鮮讓老饕吮指回味。

「粵式胡椒豬肚雞煲湯」以藥材與老母雞高湯精燉，帶有胡椒香辣味。圍爐必備的魚料理「富貴紙包魚」象徵年年有餘，用紙包覆多種菇類與香料和石斑魚烘烤鎖住美味。