終端市場需求強勁 南寶看好成長動能持續到2022年

南寶樹脂（4766）今(23)日召開2021年第3季法人說明會。雖然受到越南疫情以及原物料大幅上漲的雙重影響，第3季獲利大幅減少，然在疫情持穩與原物料走勢沒有大幅變動下，預期第4季表現將從第3季谷底明顯回復，出貨動能持續至明年，看好2022年營收持續成長。

南寶樹脂執行長許明現表示，鞋類終端市場需求強勁，而品牌客戶庫存水位相當低，因此終端市場需求加上庫存回補，明年一整年可能都處於旺季。而工業用膠、塗料與建材業務和全球景氣連結高，展望也偏樂觀。策略上我們更聚焦在市場規模大，具有良好潛在成長機會的產品線，未來一兩年加強研發新產品，並希望先獲得關鍵客戶的肯定，穩健成長，長期目標希望在鞋材之外，能在其他領域取得更穩固的領導地位。

2021年第3季歸屬母公司淨利為1.16億元，EPS為0.96元，年減71%。然而，由於越南政府已逐步放寬防疫規定，南寶越南廠區恢復生產，客戶產量亦逐步提升，且終端需求維持強勁，過去幾個月也密集與客戶溝通成本壓力並調升價格，在疫情持穩與原物料走勢沒有大幅變動下，南寶預期第四季表現將從第三季谷底明顯回復。

展望2022年，期待鞋材業務出貨動能持續至明年，工業用膠、塗料與建材業務隨全球經濟活動持續復甦，需求強勁，期待2022年營收持續成長。在黏著劑業務方面，除持續專注耕耘與開發鞋材週邊化學品外，南寶將聚焦在市場規模大，具有良好的潛在成長機會的紡織服飾、衛材不織布、感壓膠、木工與食品用軟性包裝材料用膠等五大產品線。

南寶持續聚焦更為長期永續的成長，將ESG永續策略的理念深化在企業文化當中，不只順應趨勢與客戶要求，更追求更為穩固的競爭優勢，並與社會共生共榮。南寶持續研發更多對環境友善的化學品，如減少產品中對環境與人體有害的揮發性有機物質(VOC)的含量，南寶鞋材產品中已有75%至80%為低VOC或零VOC產品。

南寶也積極開發生質材料及可生物降解材料，以減少對化石原料的依賴，同時減少二氧化碳的排放。而能夠發揮環境效益的高性能產品也是南寶的研發重點之一，例如不含塑膠貼膜的紙器塗料，可以使紙杯及紙盒進行紙類回收，實現回收再利用。新開發的綠色產品雖然初期對於營收貢獻尚不顯著，然在重視循環經濟的大趨勢下，長期相當具有成長潛力。南寶的塗料產品也在太陽能和水資源產業有初步成果，看好綠色產業相關商機。未來幾年南寶預計增加投資綠色產品的研究與開發，努力往低碳經濟發展，持續追求更為永續的成長。