快訊

「聰明又狡猾」槍手從高雄直奔新店 襪包槍丟水溝悠然逃陸

「茶金」劇情悖離史實粉專遭灌爆 公視道歉：未能清楚交代

終端市場需求強勁 南寶看好成長動能持續到2022年

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

南寶樹脂（4766）今(23)日召開2021年第3季法人說明會。雖然受到越南疫情以及原物料大幅上漲的雙重影響，第3季獲利大幅減少，然在疫情持穩與原物料走勢沒有大幅變動下，預期第4季表現將從第3季谷底明顯回復，出貨動能持續至明年，看好2022年營收持續成長。

南寶樹脂執行長許明現表示，鞋類終端市場需求強勁，而品牌客戶庫存水位相當低，因此終端市場需求加上庫存回補，明年一整年可能都處於旺季。而工業用膠、塗料與建材業務和全球景氣連結高，展望也偏樂觀。策略上我們更聚焦在市場規模大，具有良好潛在成長機會的產品線，未來一兩年加強研發新產品，並希望先獲得關鍵客戶的肯定，穩健成長，長期目標希望在鞋材之外，能在其他領域取得更穩固的領導地位。

2021年第3季歸屬母公司淨利為1.16億元，EPS為0.96元，年減71%。然而，由於越南政府已逐步放寬防疫規定，南寶越南廠區恢復生產，客戶產量亦逐步提升，且終端需求維持強勁，過去幾個月也密集與客戶溝通成本壓力並調升價格，在疫情持穩與原物料走勢沒有大幅變動下，南寶預期第四季表現將從第三季谷底明顯回復。

展望2022年，期待鞋材業務出貨動能持續至明年，工業用膠、塗料與建材業務隨全球經濟活動持續復甦，需求強勁，期待2022年營收持續成長。在黏著劑業務方面，除持續專注耕耘與開發鞋材週邊化學品外，南寶將聚焦在市場規模大，具有良好的潛在成長機會的紡織服飾、衛材不織布、感壓膠、木工與食品用軟性包裝材料用膠等五大產品線。

南寶持續聚焦更為長期永續的成長，將ESG永續策略的理念深化在企業文化當中，不只順應趨勢與客戶要求，更追求更為穩固的競爭優勢，並與社會共生共榮。南寶持續研發更多對環境友善的化學品，如減少產品中對環境與人體有害的揮發性有機物質(VOC)的含量，南寶鞋材產品中已有75%至80%為低VOC或零VOC產品。

南寶也積極開發生質材料及可生物降解材料，以減少對化石原料的依賴，同時減少二氧化碳的排放。而能夠發揮環境效益的高性能產品也是南寶的研發重點之一，例如不含塑膠貼膜的紙器塗料，可以使紙杯及紙盒進行紙類回收，實現回收再利用。新開發的綠色產品雖然初期對於營收貢獻尚不顯著，然在重視循環經濟的大趨勢下，長期相當具有成長潛力。南寶的塗料產品也在太陽能和水資源產業有初步成果，看好綠色產業相關商機。未來幾年南寶預計增加投資綠色產品的研究與開發，努力往低碳經濟發展，持續追求更為永續的成長。

疫情 營收 越南

延伸閱讀

外資看好旺宏上調目標價 盤中股價寫逾三個月新高

萬泰科三引擎 推升營收

正崴Q4不淡 看好元宇宙、電動車、儲能裝置明年高成長

越捷航空南韓仁川飛抵富國島 疫苗護照計劃首發航班

相關新聞

鳳梨釋迦拚出口！ 農委會：目標5,000公噸外銷日本等地

因應中國大陸自今（2021）年9月20日起暫停我生鮮釋迦進口，農委會宣布，已積極協調外銷業者與目標國家通路商，以5,00...

餐飲股第4季新品牌、新展店火力四射 添旺季柴火

悶了許久的餐飲業終於迎來解封後的消費熱潮，各大餐飲集團為了搶占「先機」，新品牌、新展店全數趕在第4季爆發，堪稱火力四射。...

少子化別人苦惱它沒差！台中明星私校砸10億元購地

許多學校為少子化苦惱，不少甚至處分校地，但在台中，由於就讀私校風氣盛行，明星私校沒有生源問題，不少還在擴大投資。

緩不下來！剛性買盤強勁 台中大甲土地成本衝上3字頭

全台房價飛漲，台中大甲也受惠剛性買盤加持、利多等因素，土地成本衝上三字頭。根據在地專家表示，營造成本在下半年已經漲了四成...

三殺！北市夾娃娃機店數創新低 西門町成重災區

根據財政部統計資料庫顯示，台北市夾娃娃機2019年12月店數還有610店，不過隨夾娃娃風潮漸退，加上國際旅客人數銳減，夾...

「球棒隊」議題正夯！ 陳冲：公路駕駛也能ESG

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（24）日指出，日前台中市發生擦撞名車，毆打成傷的悲劇，一時成為媒體焦點，網路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。