緩不下來！剛性買盤強勁 台中大甲土地成本衝上3字頭

全台房價飛漲，台中大甲也受惠剛性買盤加持、利多等因素，土地成本衝上三字頭。根據在地專家表示，營造成本在下半年已經漲了四成，近期大甲推出的新建案，土地都是在幾年前取得，價格就已踩上2字頭，估計未來大甲的價格應會跟全台灣一樣，緩不下來。

東森房屋大甲新政加盟店店長薜美華表示，大甲是一個狹長型的地區，幅員十分廣，大至上分為中山路以西，經國路以東的「市區」、中山路以東，水源路，東陽國小這一帶的「大甲東」、經國路以西的「農地重劃區」、以及幼獅工業區的所在區「日南」。

薜美華說，所謂「農地重劃區」，並非是都市重劃區，而是在八八風災之後，政府將農地重劃過而得名，這邊有八成是農地，僅有兩成為建地，所以住家並不多，新建案也偏少，位置也較靠近溪邊風很大，土地價值比市區差了一半之多。

薜美華表示，主要熱區還是在中山路以西，經國路以東的這一帶。雖然「日南」有著名的幼獅工業區與捷安特大廠巨大機械，但因為大甲主要還是在地人買房，所以依照習慣與生活機能，首選還是所謂的「市區」為主。

薜美華分析，目前「市區」主要新建案的區塊，都是土地已經取得已久的，地主都是小持分再去做整合，現在就是義和里這段與錦上街跟雁門路一帶為主，義和里現在新大樓成交價已經衝上一坪20萬，預計年後推出的新建案「世新」，依市場消息，應會站到一坪23萬，而錦上街跟雁門路一帶，因為地坪比較貴，新大樓一坪大約是23至25萬。

關於中古屋市場，薜美華表示，目前已經很少有舊房在釋出，因為近半年營造成本漲了四成，新成屋漲得很兇，導致客人換屋會有觀望心理，加上20幾年的中古大樓就要單坪17至18萬，大甲主要是自住客市場，投資客不到一成，轉賣的少置產來收租的比較多，因此大甲的中古屋市場並不熱絡。

薜美華進一步分析，營造成本降不下來，連新購入土地成本都已經衝到3字頭，到時開價應該低不了，連鄰近的后里區，就有外地建商長虹建設進駐，700多坪的地，臨甲后路的面寬僅有20幾米，成本就要一坪32萬，因此未來大甲周邊的房價，要緩下來的可能性並不高。