鳳梨釋迦拚出口！ 農委會：目標5,000公噸外銷日本等地

因應中國大陸自今（2021）年9月20日起暫停我生鮮釋迦進口，農委會宣布，已積極協調外銷業者與目標國家通路商，以5,000公噸為目標，將台灣新鮮與冷凍鳳梨釋迦銷往香港、日本、馬來西亞、新加坡、中東、美國、加拿大及印尼等國家與地區。

農委會表示，鳳梨釋迦夏、秋期果（7-11月）採收後熟階段容易有裂果、發霉等問題，為確保外銷鳳梨釋迦品質，農委會積極輔導農民生產冬期果，主要產期自每年12月至翌年3月。

農委會表示，為開拓中國大陸以外的新興市場，該會已與外銷業者共同設定包括香港1,800公噸、日本1,000公噸、馬來西亞950公噸、新加坡650公噸、中東300公噸、印尼50公噸及美加地區250公噸，合計5,000公噸的外銷目標，並依照外銷國家地區加碼提供海運每公斤9至20元、空運每公斤45至105元不等的外銷獎勵措施，目前已知貿易業者接單量將近3,000公噸，相信在國內外消費者共同支持，以及外銷業者的努力下，鳳梨釋迦外銷5,000公噸的目標將可順利達成。

農委會進一步指出，為拓展長距離海外市場，倘鳳梨釋迦海運在10日以上，將輔導業者使用由台灣大學園藝系吳俊達教授團隊研發的氣調櫃長途運輸技術，該技術可延長鳳梨釋迦鮮果運輸到4週以上，並已有運送加拿大、馬來西亞及中東等成功經驗，抵達目標市場後櫥架壽命可達5至7日。

此外，為突破各國檢疫條件限制，農委會台東區農業改良場已開發鳳梨釋迦全果冷凍技術，可延長銷售期達六個月以上，將以日本、美國、加拿大、新加坡等市場為主要目標，滿足這些國家消費者對於品嘗台灣鳳梨釋迦的期待。

農委會強調，我國部分生鮮水果以中國大陸為主要外銷市場，農委會已與業者攜手合作，開拓新興市場，以分散市場過度集中的風險；我國生鮮水果外銷中國大陸的占比已經從2016年的84.4%，逐年下降至2020年的75.9%，今年1至10月更大幅降低到42.9%。