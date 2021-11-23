餐飲股第4季新品牌、新展店火力四射 添旺季柴火

悶了許久的餐飲業終於迎來解封後的消費熱潮，各大餐飲集團為了搶占「先機」，新品牌、新展店全數趕在第4季爆發，堪稱火力四射。其中，王品（2727）第4季將一口氣開出兩個品牌，最為積極，漢來美食（1268）上月底也開了新品牌PAVO餐酒館。在展店上，各大餐飲集團為趕搭此波內需熱潮，全面加快展店計畫，第4季餐飲市場呈現百花齊放。

王品把握年末餐飲旺季加速展店，新、舊品牌預計開出10家新店，內部以「汰弱留強」為主要策略，內部以「汰弱留強」為主要策略，部份門店改以更具競爭力、符合商圈特性的品牌進駐，除了既有鍋物品牌加速展店，王品也將再推鍋物新品牌，全新麻辣鍋吃到飽品牌「嚮辣」預計在12月底登場，首店位於台北松江路，主打單人千元以內的吃到飽市場。

另外，疫情改變了餐飲業的型態，王品將推出集團第一個「純外帶」品牌「來滋烤鴨」，將旗下「享鴨」的招牌烤鴨，研發成快速方便、想吃就點、安心衛生的外帶餐點，且打破傳統烤鴨需要多人共享的困擾，單人也能點菜。王品「來滋烤鴨」目前共兩家新店緊鑼密鼓籌備中，力拼12月底於雙北地區開幕。

瓦城（2729）同樣積極把握年底聚餐旺季而加速展店腳步，預計在第4季再開出三家分店，包括年底前將再開出一家「時時香」及二家「大心」，截至10月底，瓦城各品牌店數合計達136家。

漢來美食看好後疫情時代，民眾消費力道強勁復甦，推出新品牌PAVO餐酒館搶市，該品牌標榜以小酒館的價位，提供米其林背景的名門廚藝以及頂尖調酒師的特色原創雞尾酒，呼應餐飲需求轉變的新趨勢，開幕以來一位難求。

另外，為擴大服務的範圍，漢來美食的拓點也將再下一城，12月下旬將在新竹新增片皮鴨和上海湯包分店，全台餐廳數達44家。而高雄漢來大飯店45樓兩家餐廳鐵板燒及牛排館也將在12月底前完成改裝，期待年底前量能全開。