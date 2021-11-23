快訊

又見超商店員有人身安危！69歲男酒醉不實名制作勢攻擊

光啟高中儲藏室竟成「挖礦場」 半年24小時猛挖以太幣

餐飲股第4季新品牌、新展店火力四射 添旺季柴火

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
王品旗下的「嚮辣」麻辣鍋，預計將於今年年底開幕。圖/王品提供
王品旗下的「嚮辣」麻辣鍋，預計將於今年年底開幕。圖/王品提供

悶了許久的餐飲業終於迎來解封後的消費熱潮，各大餐飲集團為了搶占「先機」，新品牌、新展店全數趕在第4季爆發，堪稱火力四射。其中，王品（2727）第4季將一口氣開出兩個品牌，最為積極，漢來美食（1268）上月底也開了新品牌PAVO餐酒館。在展店上，各大餐飲集團為趕搭此波內需熱潮，全面加快展店計畫，第4季餐飲市場呈現百花齊放。

王品把握年末餐飲旺季加速展店，新、舊品牌預計開出10家新店，內部以「汰弱留強」為主要策略，內部以「汰弱留強」為主要策略，部份門店改以更具競爭力、符合商圈特性的品牌進駐，除了既有鍋物品牌加速展店，王品也將再推鍋物新品牌，全新麻辣鍋吃到飽品牌「嚮辣」預計在12月底登場，首店位於台北松江路，主打單人千元以內的吃到飽市場。

另外，疫情改變了餐飲業的型態，王品將推出集團第一個「純外帶」品牌「來滋烤鴨」，將旗下「享鴨」的招牌烤鴨，研發成快速方便、想吃就點、安心衛生的外帶餐點，且打破傳統烤鴨需要多人共享的困擾，單人也能點菜。王品「來滋烤鴨」目前共兩家新店緊鑼密鼓籌備中，力拼12月底於雙北地區開幕。

瓦城（2729）同樣積極把握年底聚餐旺季而加速展店腳步，預計在第4季再開出三家分店，包括年底前將再開出一家「時時香」及二家「大心」，截至10月底，瓦城各品牌店數合計達136家。

漢來美食看好後疫情時代，民眾消費力道強勁復甦，推出新品牌PAVO餐酒館搶市，該品牌標榜以小酒館的價位，提供米其林背景的名門廚藝以及頂尖調酒師的特色原創雞尾酒，呼應餐飲需求轉變的新趨勢，開幕以來一位難求。

另外，為擴大服務的範圍，漢來美食的拓點也將再下一城，12月下旬將在新竹新增片皮鴨和上海湯包分店，全台餐廳數達44家。而高雄漢來大飯店45樓兩家餐廳鐵板燒及牛排館也將在12月底前完成改裝，期待年底前量能全開。

餐飲業 漢來美食

延伸閱讀

新店槍手在廈門防疫旅館隔離 警通知大陸協助引渡

新店槍擊案！警查獲犯案用豐田轎車 停在IKEA大賣場

獨／找到了！王品全新「和牛麻辣鍋吃到飽」餐廳在這裡

台北韓式餐酒館推薦Top5！「YELO Seoul Bostro」冰箱變身大門超吸睛，「響韓食尚韓食」讓你穿韓服拍網美照！

相關新聞

鳳梨釋迦拚出口！ 農委會：目標5,000公噸外銷日本等地

因應中國大陸自今（2021）年9月20日起暫停我生鮮釋迦進口，農委會宣布，已積極協調外銷業者與目標國家通路商，以5,00...

餐飲股第4季新品牌、新展店火力四射 添旺季柴火

悶了許久的餐飲業終於迎來解封後的消費熱潮，各大餐飲集團為了搶占「先機」，新品牌、新展店全數趕在第4季爆發，堪稱火力四射。...

新南向人才培育 開花結果

人才即戰力，「新南向產學合作國際專班」自2017年開辦至今，相關合作院校今年已有首屆畢業生，這群新南向菁英，有人繼續留台...

台中蛋白區 推案大噴發

台中房市大好，在三井Outlet Park持續加碼、昇陽半導體投資72億元建廠等利多加持下，台中市位在海線的沙鹿、龍井、...

三殺！北市夾娃娃機店數創新低 西門町成重災區

根據財政部統計資料庫顯示，台北市夾娃娃機2019年12月店數還有610店，不過隨夾娃娃風潮漸退，加上國際旅客人數銳減，夾...

「球棒隊」議題正夯！ 陳冲：公路駕駛也能ESG

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（24）日指出，日前台中市發生擦撞名車，毆打成傷的悲劇，一時成為媒體焦點，網路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。