百貨周年慶業績 黃金保值商機爆發、振興券使用率倍增

SOGO台北店周年慶昨（22）日檔期結束，緊接著將由天母店、新竹店登場，周年慶預計在12月展開。SOGO表示，今年SOGO台北店週年慶業績以精品和黃金成長最強，消費者因不能出國選擇在地消費，國際精品業績成長達2位數，另外，抗通膨商機也帶動黃金業績2位數成長。此外，台北店周慶期間，五倍券的使用率較去年的三倍券呈現倍數成長，足見今年振興券帶動的買氣更給力。

SOGO台北店表示，今年周年慶除了平時深耕的顧客黏著度及會員經濟，充分準備的商品力和回饋力道強勁外，外在因素像是五倍券、國境封鎖（不能出國）、通膨預期效應及冷氣團加持，加上忠孝館升級改裝成功，都是今年周慶首波業績的助力。

觀察今年台北店周慶，可以歸納幾個消費趨勢，包括國際精品購買者的年齡層有年輕化趨勢，入手精品的價位帶以3、4萬精品入門款最多。其次，化妝品維持往年銷售動能，高端保養業績持續攀升。此外，登山健行帶動保暖機能，近兩年來廣登山健行受國人休閒喜愛，今年入冬受到幾波大陸冷氣團影響，且國際原物料調漲的預期心理，帶動戶外機能服飾、配件銷量大增。

疫情也影響消費者採購動向，家電、餐瓷類商品、香氛皆受惠。SOGO台北店表示，疫情帶來生活形態的改變，居家時間變長，間接帶動宅商機。像是歐系大家電當道，洗碗機/環境家電熱銷千台。消費者在疫情下更注重居家儀式感，美食外送已是生活常態，間接帶動具儀式感的餐磁類商品銷量大增，今年周慶業績表現不俗。另外，「香氛業種」今年周慶業績異軍突起，加上許多國際化妝品品牌紛紛加入個人訂製香氛行列，讓香氛頓時成為熱話題夯業種。

而在通膨危機下，除了帶動抗通膨概念商品黃金熱賣，民生必需品也有一波買氣，包括食用油、咖啡、洗衣球等生活必需品，還有一期一會的超低折扣日本麝香葡萄及蜜柑都是周慶超市熱門排行榜。

SOGO台北店周年慶落幕後，天母店周年慶將在12月1日至12月22日登場， 新竹店周年慶也將在12月2日至12月13日接棒。