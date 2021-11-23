快訊

曾鎮壓光州民主運動 南韓前總統全斗煥90歲病逝

一試定生死？新制衝擊高中生影響大 秒懂111大學考招變革

鄉林徵求員林500個《堅持》故事 讓堅持與感動傳頌

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
鄉林徵求員林500個《堅持》故事，民眾可以上傳投稿作品。記者宋健生/攝影
鄉林徵求員林500個《堅持》故事，民眾可以上傳投稿作品。記者宋健生/攝影

多數人知道員林百果山的蜜餞很有名，聽過員林是全台灣富豪密度最高的地方，但多數人可能不知為何員林人平均每178人中就有1位存款上億元的富翁？

鄉林文教基金會指出，含蓄低調的員林人秉持專注與堅持的精神，為台灣經濟奇蹟默默付出，在地中小企業主守著這片土地和產業硬頸打拚，鄉林集團現正募集大員林的500個《堅持》故事，廣為宣傳在地原創的感動精神。

員林在地知名中小企業很多，輪胎業、織襪業、花卉苗木業、葡萄種植業及自行車業構建出堅實「四王一后」產業聚落。其實，除了美利達自行車、正新輪胎、頂新集團，還有更多花農、葡萄農、紡織業、蔬菜種植與養殖戶的故事，都非常精彩。

靠山吃山、靠海吃海，員林百果山蜜餞為什麼有名?原來早年百果山因盛產水果，常因水果產量過剩銷售不及而腐敗浪費的問題苦惱，業者思索多時終於想到將水果醃漬這個讓水果可以保存較久的方法，並且用扁擔徒步運到到員林市區販賣，結果大受好評。很多商家看到這股商機開始研發各種蜜餞，大佛蜜餞傳奇自此風靡全台。

胼手胝足、一步一腳印，專注與堅持的身影讓人感動，例如員林人每天必到的華成市場內的蔬菜小販阿娟，因為她堅持新鮮現採蔬菜交到客人手裡，所以阿娟堅持不囤積蔬菜，總是比別人早開店，晚收攤，且一年僅大年初二店休一天，讓客人每天都能買到新鮮食材。

台灣自行車產業傲視全球，其中又以彰化的自行車廠獨占鰲頭，業者的堅持努力讓台灣的自行車零組件產量不間斷，外銷數字的持續成長有目共睹。

但事實上，自行車零組件生產是很講究精準細節的產業，差之毫釐、失之千里，一點點的小誤差都會讓零件之間無法穩固接合，整個團隊都必須對細節的完美堅持，具備相同的信念才能辦到。

「員林故事、鄉林來傳承」鄉林建設副總經理方偉民說，鄉林集團42年來，始終堅持打造極致生活美學，呈現真善美生活體驗，以「堅持執著、品質保證」作為鄉林核心經營理念，深獲喜愛鄉林與涵碧樓品牌的國人青睞。

不論規劃、施工及選地等各方面，堅持給住戶最美好、最富人文的生活品質作出發，建材與品質、住宅安全決不輕易讓步和妥協，因此對於員林人堅持到底不放棄的驕傲和信念非常認同。

方偉民說，只要認識堅持員林鄉親，不管是葡萄農，花卉農業，專業技師、攤販、藝術家、養殖戶等，只要能將百工百業最鼓舞人心的感動真實故事寫出來，故事字數約800至1,200字，並附上相關照片，投稿故事一經獲選500個堅持故事，不僅有機會獲得現金及涵碧樓住宿券，並將集結印刷出書，將這些堅持與感動在國人間傳頌。

鄉林 自行車

延伸閱讀

氣溫驟降 彰化縣政府寒夜發放街友熱食及禦寒服務

彰化員林市長之戰出現煙硝味 陳秋蓉批公所移樹浪費公帑

員林藤山市集今開幕 木鱉果炒米粉免費大放送

國產葡萄空窗期 產地批發價翻倍還買不到

相關新聞

新南向人才培育 開花結果

人才即戰力，「新南向產學合作國際專班」自2017年開辦至今，相關合作院校今年已有首屆畢業生，這群新南向菁英，有人繼續留台...

台中蛋白區 推案大噴發

台中房市大好，在三井Outlet Park持續加碼、昇陽半導體投資72億元建廠等利多加持下，台中市位在海線的沙鹿、龍井、...

趨勢觀察／中小企家族企業化 打破經營魔咒

台灣中小企業現有家數128萬家，占全體企業家數97％、就營業額而言，占全部企業比率約為30％、在就業人數方面，占全國總就...

發現薇趨勢／聽覺數位內容 潛力大

Podcast指的是能利用網路訂閱、下載的聲音內容，我們可以把它想像成是聲音版的Netflix或是OTT的一種形式。有別...

名人書房／李開復 從AI看見金融新面貌

未來20年後，AI（人工智慧）將會幫助金融科技發展到何種面貌？創新工場董事長兼執行長李開復認為，金融科技最容易被技術與人...

商業興觀點／善用OMO模型 掌握消費者偏好

過去十年商業發展研究院人工智慧服務綜合研究所在經濟部技術處科技專案計畫支持下建置跨世代消費者消費與生活型態追蹤池，解構生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。