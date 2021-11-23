鄉林徵求員林500個《堅持》故事 讓堅持與感動傳頌

多數人知道員林百果山的蜜餞很有名，聽過員林是全台灣富豪密度最高的地方，但多數人可能不知為何員林人平均每178人中就有1位存款上億元的富翁？

鄉林文教基金會指出，含蓄低調的員林人秉持專注與堅持的精神，為台灣經濟奇蹟默默付出，在地中小企業主守著這片土地和產業硬頸打拚，鄉林集團現正募集大員林的500個《堅持》故事，廣為宣傳在地原創的感動精神。

員林在地知名中小企業很多，輪胎業、織襪業、花卉苗木業、葡萄種植業及自行車業構建出堅實「四王一后」產業聚落。其實，除了美利達自行車、正新輪胎、頂新集團，還有更多花農、葡萄農、紡織業、蔬菜種植與養殖戶的故事，都非常精彩。

靠山吃山、靠海吃海，員林百果山蜜餞為什麼有名?原來早年百果山因盛產水果，常因水果產量過剩銷售不及而腐敗浪費的問題苦惱，業者思索多時終於想到將水果醃漬這個讓水果可以保存較久的方法，並且用扁擔徒步運到到員林市區販賣，結果大受好評。很多商家看到這股商機開始研發各種蜜餞，大佛蜜餞傳奇自此風靡全台。

胼手胝足、一步一腳印，專注與堅持的身影讓人感動，例如員林人每天必到的華成市場內的蔬菜小販阿娟，因為她堅持新鮮現採蔬菜交到客人手裡，所以阿娟堅持不囤積蔬菜，總是比別人早開店，晚收攤，且一年僅大年初二店休一天，讓客人每天都能買到新鮮食材。

台灣自行車產業傲視全球，其中又以彰化的自行車廠獨占鰲頭，業者的堅持努力讓台灣的自行車零組件產量不間斷，外銷數字的持續成長有目共睹。

但事實上，自行車零組件生產是很講究精準細節的產業，差之毫釐、失之千里，一點點的小誤差都會讓零件之間無法穩固接合，整個團隊都必須對細節的完美堅持，具備相同的信念才能辦到。

「員林故事、鄉林來傳承」鄉林建設副總經理方偉民說，鄉林集團42年來，始終堅持打造極致生活美學，呈現真善美生活體驗，以「堅持執著、品質保證」作為鄉林核心經營理念，深獲喜愛鄉林與涵碧樓品牌的國人青睞。

不論規劃、施工及選地等各方面，堅持給住戶最美好、最富人文的生活品質作出發，建材與品質、住宅安全決不輕易讓步和妥協，因此對於員林人堅持到底不放棄的驕傲和信念非常認同。

方偉民說，只要認識堅持員林鄉親，不管是葡萄農，花卉農業，專業技師、攤販、藝術家、養殖戶等，只要能將百工百業最鼓舞人心的感動真實故事寫出來，故事字數約800至1,200字，並附上相關照片，投稿故事一經獲選500個堅持故事，不僅有機會獲得現金及涵碧樓住宿券，並將集結印刷出書，將這些堅持與感動在國人間傳頌。