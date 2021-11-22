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北市史上基地最大都更案三圓建設拿下 總銷挑戰500億

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

繼史上最牛的都更案、也就是「忠孝正義都更案」（正義國宅都更案），「Diamond Towers－台北之星」後，三圓建設今（22）日公告擬參與「新隆國宅（社區）都更案」，且參與投入金額約155億元，分配比率為地主上限67%、建方下限為33%。

「新隆國宅都更案」位於台北市中正區愛國東路、中正紀念堂旁蛋黃區，土地面積高達3,810.45坪，地號為台北市中正區南海段一小段84地號；「新隆國宅都更案」為12棟12樓社區，總計戶數高達550戶、區權人653人，是台北市至今所有都更案中、基地最大的都更指標大案。

「新隆國宅都更案」橫跨愛國東路、金華街、寧波東街，全案一樓店鋪擁有79間，知名美食「寧波排骨大王」就在其中。

由於「新隆國宅都更案」是台北市基地最大的都更指標大案，尤其都更參與人數眾多，即便10多年前發現為海砂屋，且市場初估總銷金額有挑戰500億元的實力，但建商總是興趣缺缺，直到三年多前由國揚接手，全案才總算有了眉目。

值得注意的是，該案原先實施者為國揚集團，但去年7月經社區重新招商、11月區權人大會投票後，最後由三圓建設勝出，讓全案峰迴路轉，未來將重建成為地上16~34樓、地下5~6樓之住商綜合大樓，四棟20樓建物、逾800戶房屋。

據北市府公告資料，「新隆國宅都更案」必須在2022年7月拆除。實施者三圓建設將對二樓以上住戶進行每戶每月每坪約1,000元租金補貼，一樓店面臨路者則是每戶每月每坪1,500元。

據實價登錄網資料顯示，新隆國宅近兩年平均每坪成交價為84萬元，該案坪數約29~43戶，屋齡約36年，每戶總價落在2,800~4,100萬元間、視坪數而定。

都更 國宅

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