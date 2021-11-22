快訊

新店帽T男連開4槍擊斃人 逃逸「頻換交通工具」將車遺棄在這

台灣建材市場潛力大 冠軍林榮德：持續坐穩磁磚業龍頭

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
冠軍建材（1806）董座林榮德(左)今（22）日難得攜手其子暨冠軍副董事長林祐宇共同出席「集團50周年暨台北展示中心開幕典禮」。他表示，下一個50年冠軍將以「最佳表面建材系統提供者」定位，透過擴大市占、持續坐穩國內磁磚業領導品牌第一地位。圖/冠軍提供
冠軍建材（1806）董座林榮德(左)今（22）日難得攜手其子暨冠軍副董事長林祐宇共同出席「集團50周年暨台北展示中心開幕典禮」。他表示，下一個50年冠軍將以「最佳表面建材系統提供者」定位，透過擴大市占、持續坐穩國內磁磚業領導品牌第一地位。圖/冠軍提供

冠軍建材（1806）董座林榮德今（22）日表示，看好國內房地產市場，近二、三年集團已把營運重心移回台灣，接下來目標國內營收占比達八成；他強調，下一個50年冠軍將以「最佳表面建材系統提供者」定位，透過擴大市占、持續坐穩國內磁磚業領導品牌第一地位。

林榮德今難得攜手其長女暨董事長特助林孟瑜，以及其子暨冠軍副董事長林祐宇共同出席「集團50周年暨台北展示中心開幕典禮」，他表示，近二、三年集團已把營運重心拉回台灣，就是看好台灣市場未來擁有很大的成長空間，尤其磁磚在建築耐久度、設計感上，以及可取代石材等產品，應用面上不僅在地板，連檯面、牆面、廚櫃等都能用到，屬於高CP值建材。

他強調，這次疫情不少建材陷入缺料狀況，冠軍擁有在地生產，加上能做到設計、規劃一條龍服務，又具有良好品質，這是非常好的切入機會點，尤其國內社會型態轉為小宅，讓小宅擁有豪宅的大器尺度，大磚產品更具備其優勢，接下來冠軍建材將靠著石塑地板、木地板等全建材多元產品線、精緻服務、綠能製造等布局，持續站穩台灣第一。

冠軍建材董座林榮德今表示，看好國內房地產市場，近二、三年集團已把營運重心移回台灣，未來國內營收占比目標達八成；他強調，下一個50年冠軍將以「最佳表面建材系統提供者」定位，並替客戶創造價值為營運主軸，持續擴大並坐穩國內市占第一地位。

冠軍建材（1806）董座林榮德今（22）日出席「集團50周年暨台北展示中心開幕典禮」會中表示，下一個50年冠軍將以「最佳表面建材系統提供者」定位，透過擴大市占、持續坐穩國內磁磚業領導品牌第一地位。冠軍提供
冠軍建材（1806）董座林榮德今（22）日出席「集團50周年暨台北展示中心開幕典禮」會中表示，下一個50年冠軍將以「最佳表面建材系統提供者」定位，透過擴大市占、持續坐穩國內磁磚業領導品牌第一地位。冠軍提供

營收 房地產

延伸閱讀

看好未來發展 新銳品牌和境建設插旗草漯

桃園中路特區夯 「璟都米蘭」潛銷賣三成

凝聚家庭情感的幸福廚房 深耕本土逾四十年廚具品牌

磁磚下藏百年情書！不惜深夜幽會 揭男癡愛人妻的「禁忌之戀」

相關新聞

好委屈！帛琉總統批沒台帛航班 華航：12月合計6個來回航班

華航全力配合台灣、帛琉兩地政府的政策，除於「南島民族論壇活動」期間，安排12月4日及8日台帛來回航班外，12月份另維持1...

台北買房得從明朝開始存錢 楊金龍：我也是40歲才買房

房價高漲問題怎麼解？立委李貴敏今（22）日指出，面對1980年以來最大規模炒房潮，網友笑稱，1個月存1萬元，若是到花蓮買...

全台減碳「這城市」第一名！低碳社區成未來新生活

全球暖化嚴重，節能減碳是一大課題，不少都會區民眾就將頂樓改造成菜園花圃，打造小農生活，低碳社區已成為未來持續發展的新生活...

國光與新加坡廠簽署新冠疫苗專屬授權 獲3億元授權金

國光生物科技公司（4142）今（22）日公告，國光與新加坡Aios Biotech Pte Ltd及安特羅合資公司簽訂專...

溝通後爭面子！華航宣布下個月要飛6個台帛來回航班

帛琉旅遊泡泡吹破，國人去帛琉旅遊意願降低，11月沒有台灣帛琉航班，日前帛琉總統惠恕仁在記者會上痛批華航玩弄帛琉市場，華航...

台灣建材市場潛力大 冠軍林榮德：持續坐穩磁磚業龍頭

冠軍建材（1806）董座林榮德今（22）日表示，看好國內房地產市場，近二、三年集團已把營運重心移回台灣，接下來目標國內營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。