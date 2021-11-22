台灣建材市場潛力大 冠軍林榮德：持續坐穩磁磚業龍頭
冠軍建材（1806）董座林榮德今（22）日表示，看好國內房地產市場，近二、三年集團已把營運重心移回台灣，接下來目標國內營收占比達八成；他強調，下一個50年冠軍將以「最佳表面建材系統提供者」定位，透過擴大市占、持續坐穩國內磁磚業領導品牌第一地位。
林榮德今難得攜手其長女暨董事長特助林孟瑜，以及其子暨冠軍副董事長林祐宇共同出席「集團50周年暨台北展示中心開幕典禮」，他表示，近二、三年集團已把營運重心拉回台灣，就是看好台灣市場未來擁有很大的成長空間，尤其磁磚在建築耐久度、設計感上，以及可取代石材等產品，應用面上不僅在地板，連檯面、牆面、廚櫃等都能用到，屬於高CP值建材。
他強調，這次疫情不少建材陷入缺料狀況，冠軍擁有在地生產，加上能做到設計、規劃一條龍服務，又具有良好品質，這是非常好的切入機會點，尤其國內社會型態轉為小宅，讓小宅擁有豪宅的大器尺度，大磚產品更具備其優勢，接下來冠軍建材將靠著石塑地板、木地板等全建材多元產品線、精緻服務、綠能製造等布局，持續站穩台灣第一。
冠軍建材董座林榮德今表示，看好國內房地產市場，近二、三年集團已把營運重心移回台灣，未來國內營收占比目標達八成；他強調，下一個50年冠軍將以「最佳表面建材系統提供者」定位，並替客戶創造價值為營運主軸，持續擴大並坐穩國內市占第一地位。
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