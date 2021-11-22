明年四大案完工 國建：營運有望優於今年
國泰建設（2501）今（22）日在法說會上表示，今年公司有三大案入帳，其中總銷38億元「文府硯」已入帳，第4季還有18億元「國泰豐格」、17億元「國泰上城」兩大案持續貢獻，今年營運持續穩健。
展望明年，國建則有四大案完工交屋，包括總銷18億元「國泰悅」、28億元「國泰Mega+」，以及25億元「國泰朋」和31億元「國泰田」，明年營運可望優於今年表現。
國建指出，集團明年除了營運有機會優於今年外，推案上因持續看好明年房市將祭出七大新案、維持今年推案力度，合計總銷初估破250億元，包括「台北行善路案」、「台北文林北路案」、「中和板南路案」、「台中七期惠禮段」、「台中美和段」、「台南關帝段」、「高雄中都段」等。
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