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好委屈！帛琉總統批沒台帛航班 華航：12月合計6個來回航班

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
華航示意圖。本報資料照片
華航示意圖。本報資料照片

華航全力配合台灣、帛琉兩地政府的政策，除於「南島民族論壇活動」期間，安排12月4日及8日台帛來回航班外，12月份另維持11日、15日、25日及29日合計6個來回航班飛航，華航持續和旅行社合作，共同推廣帛琉旅遊。

根據外電，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）表示11月完全沒有帛琉台灣的航班，認為華航沒有認真對待帛琉的旅遊市場。華航也很委屈，一直全力在配合台灣、帛琉兩地政府的政策，自4月1日起執行「帛琉泡泡」，只要有需求，華航都全力支持，在旅行社協助銷售下，每周飛航兩班往返帛琉服務旅客。

後配合疫情狀況調整，於8月14日重啟「帛琉泡泡2.0」，每周三、六飛航，8、9月份載客需求穩定，11月開始後，訂位明顯減少，考量市場需求及公司營運不得不取消部分航班。

隨著12月4日及8日南島論壇活動開跑，華航也安排台帛來回航班，持續和旅行社合作，共同推廣帛琉旅遊；未來華航將在外交部的協助下，持續提供台灣與帛琉間安全便捷的空中交通服務。

帛琉 華航

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