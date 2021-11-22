台南使照量年增84% 房價漲幅太快要當心

全台房市熱度不減，但要留意漲幅速度過快的區域，恐會造成日後賣壓變大。據內政部資料顯示，統計前三季核發建築物使用執照量，今年六都前三季使照核發量，較去年同期比較，第一名為台南市，共10,186宅，增84.7％，第二名為新北市10,409宅，增25.8%，第三名為桃園市9,051宅，增11.9%。

六都的使照量，以台南市增加84.7%最多，大家房屋企畫研究室副理郎美囡指出，台南市近幾年綁南科話題，市場供給及交易都相當熱絡，尤其科技大廠南向，各方期待在地人口紅利，建商推案具信心，不僅南科周邊案量多，舊市區也受帶動，累積至今年湧出許多新屋量；反觀高雄市卻量減11.6%，主要先前話題熱度具焦在台南市，不過台積電公布設廠於楠梓後，勢必提升高雄市推案動能。

今年同樣量增的新北市及桃園市，主力位於重劃區，新北市新莊、新店、板橋、淡水等區域近幾年推案量高，房價相對於台北市低，因此可磁吸大台北地區的買方，至於桃園市也有企業設據點的議題，航空城話題也一再刷新，在桃園區、中壢區、龜山區的新案量大，新屋供給量也維持在一定量體。

郎美囡分析，房市交易量自2017年回升後，推案量也同步躍進，市場新屋供給量大增，因此今年前三季使照量比去年同期增加，並不令人意外，尤其區域性建設話題帶動、重劃區推案大量推案，以及危老重建、都市更新等整建開發，都挹注房市的供給量，讓使照量體維持在高水位。

吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮指出，使照成長要看2年前銷售率，以目前市場熱度來看，餘屋量仍會逐漸被消化，比較隱憂的是目前建照量、推案量過高，有近四成是假性需求，2年後的使照量才是對市場具有殺傷力。

購屋族與投資客要觀察，一旦開工量與使照量乖離過大，即開工量大於使照量過多，就會造成日後呈現死亡交叉，房市反轉危機就會出現，不過目前尚無此跡象。