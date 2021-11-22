「央行開釋」升息降息房價都會漲 網怒：楊金龍在搞笑嗎？

面對通膨壓力，各界關注我升息時間點。央銀行總裁楊金龍估計台灣升息1碼（0.25個百分點），但如果台灣率先升息，「利率更高會吸引資金進來，對房地產反而更不好」。此話一出，PTT鄉民挖出過往談話，砲轟「是在搞笑嗎？」，還有股市專家開酸「央行都告訴老百姓了，不論怎麼做房地產都會上漲」。

今（22）日楊金龍赴立法院報告，立委曾銘宗詢問，央行未來可能升息，升息對股市、匯市與房市會有哪些影響？在房市部分其回應，「台灣短期利率高於美國，如果台灣先升息，利率更高更容易吸引資金進來，對台灣房地產反而更不好，而且新台幣匯率會升值」。

不過，此番言論令PTT鄉民質疑「楊金龍是在搞笑嗎？」，因楊金龍曾說「降息會一堆熱錢湧進房地產套利」，如今又說「升息國外熱錢會湧進台灣房地產」，並批評「是在父子騎驢嗎？都給你楊金龍說就好，根本前後矛盾的幹話」。

還有另一名PTT鄉民大酸「那我今天升息明天再降息，反覆升降息無限循環，這樣房價就可以噴到無限大，這484可以拿諾貝爾獎惹」，網友紛紛附和「你已得台灣經濟真傳」、「不錯，支持你當央行總裁」。

股市專家「股魚」也在臉書表態「央行開釋：房市屬於右側，不要跑錯方向」，並解釋楊金龍語意「降息：購房者會加大槓桿，造成房價上漲；升息：資金湧入台灣，湧入房地產（暗示房價上漲）」，他認為「央行都告訴老百姓了，不論怎麼做房地產都會上漲」，若有民眾仍在等升息或是等打房，不如快去約房仲、預售看房「不要站錯邊！」。

網友則回應「第一次看到升息不是打房論」、「今年初買了預售屋約半年而已，我親自驗證這句話」、「真的，自住需求的（買屋）要快」，「股魚」也透露「我認識的房仲都賣到快要沒物件了，只要條件不要太怪異的都一堆人在約看」。