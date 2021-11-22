遠東集團遭大陸控違規 遠東新：逐項改善已達98%進度

遠東集團大陸事業遭控違法違規，包括化纖紡織與水泥等業務均遭點名，遠東新（1402）今（22）日回應，公司於大陸經營化纖紡織事業多年均依各項規定營運。今年第2季接受執法部門業務及職能檢查，發現在環保、消防安全、設備及稅務工商等領域，發現若干不完全符合規定之情形，要求限期改善。相關罰款金額合計人民幣3,650萬元。

遠東新強調，所屬事業已經針對調查所發掘之缺失事項，逐一列表專案管理，依規定時程逐項改善，目前已達成98%之改善進度，剩餘2%計劃在年底前完全改善。

遠東新並指出，本次檢查對於遠東新財務及業務無重大影響。相關罰款、追繳稅款均依規定繳納。目前所屬大陸化纖紡織事業均正常營運，公司將虛心面對，防杜類似情事之發生。