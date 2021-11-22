國光與新加坡廠簽署新冠疫苗專屬授權 獲3億元授權金

國光生物科技公司（4142）今（22）日公告，國光與新加坡Aios Biotech Pte Ltd及安特羅合資公司簽訂專屬授權合約，授予國光新冠疫苗AdimrSC-2f vaccine東南亞專屬銷售及使用權，授權金總額為新台幣3億元，未來除了新冠疫苗，包括腸病毒疫苗、破傷風疫苗和安特羅快篩試劑，都將透過新加坡合資公司通路迅速進入市場，展現國光深耕東南亞市場的決心 。

國光生技說明，Enimmune Biotech Pte Ltd於2021年11月成立於新加坡，資本額為1,000萬美元，由新加坡Aios Biotech Pte Ltd與台灣安特羅生技合資成立，主要業務是針對疫苗及檢驗試劑產品在東南亞地區提供從臨床研究到上市及通路銷售完整服務；Aios Biotech Pte Ltd隸屬於新加坡北極星控股旗下Innovalues集團，目前從事生物醫藥相關需求的醫藥產品佈局及投資，已在新加坡、印尼及馬來西亞投資多家醫療中心，並從事相關醫藥服務。

國光生表示，COVID-19疫苗(AdimrSC-2f)已於台灣完成第一期臨床試驗，並於今年9月取得印尼BPOM核准執行PI/II臨床試驗，並計劃將陸續於國內外執行多國多中心之臨床試驗。

為有效整合國光現有能量，結合安特羅及新加坡Aios Biotech Pte Ltd，共同執行臨床試驗，並拓展東南亞疫苗銷售市場，進而擴大營運版圖及規模，雙方簽約將國光新冠疫苗技術成果移轉予安特羅與新加坡Aios Biotech Pte Ltd合資成立、並由安特羅持股55%之合資公司Enimmune Biotech Pte Ltd，並授予東南亞區域內專屬使用及實施權。

授權金經雙方共同和議為新台幣3億元，將依進度分階段支付。簽約完成後Enimmune Biotech將先支付國光簽約金及已達成進度之授權金；另外，將來疫苗獲准後依照淨銷售金額提撥一定百分比之權利金。

國光生指出，國光看好東南亞及穆斯林國家的市場前景，已提早規劃印尼建廠並取得疫苗清真認證，而這項授權合作案，不但累積海外臨床合作經驗，更進一步藉由新加坡成立合資公司打開國光疫苗產品東南亞市場通路，同時建立產品銷售分潤機制，創造國光、安特羅及新加坡Aios Biotech Pte Ltd三贏局面。

此授權合約東南亞地區授權範圍包括：越南、寮國、柬埔寨、泰國、緬甸、馬來西亞、汶萊、新加坡、印尼、東帝汶、菲律賓。