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越捷航空南韓仁川飛抵富國島 疫苗護照計劃首發航班

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
經過近兩年各國邊界關閉，越捷航空今日伴隨著204個乘客從南韓仁川國際機場出發，抵達越南著名景點島嶼富國島，這是為首批在「疫苗護照」旅遊計劃下出國的旅客。圖／越捷航空提供
經過近兩年各國邊界關閉，越捷航空今日伴隨著204個乘客從南韓仁川國際機場出發，抵達越南著名景點島嶼富國島，這是為首批在「疫苗護照」旅遊計劃下出國的旅客。圖／越捷航空提供

越捷航空伴隨著204個乘客從南韓仁川國際機場出發，今日終於正式抵達越南著名景點島嶼富國島。因近兩年各國邊界關閉，他們為首批在「疫苗護照」旅遊計劃下出國的旅客。

越捷航空表示，富國島當地不但舉辦歡迎活動，隨之出席的還有越南國家旅遊局局長-Nguyen Trung Khanh、越南民航局副局長武輝強（Vo Huy Cuong）、堅江省的首長、越捷航空及Vinpearl的合作夥伴Highland Marketing Tourism Company的代表。

搭乘此特別航班的旅客受到越南的傳統服裝奧黛表演的歡迎，還收到富國島的特產-旅行包和珍珠作為禮物，機場也舉辦了水門禮來歡迎這些特別乘客的到來。

越南國家旅遊局局長 Nguyen Trung Khanh 說 ： 「今天飛往富國島的航班代表越南『疫苗護照』旅遊計劃正式啟動，我們努力的復甦旅遊產業與重啟作為國家進步的指標，並一步步地在新常態下重新發展經濟。我相信我們完全的遵守『5K原則』還有對於新冠疫情的預防，再搭配上高品質的旅遊產品，可以再次確認越南的魅力，在新常態下滿足高極旅遊的旅客需求，期待未來能帶給國際旅客更充實的旅遊體驗。」

越捷航空總經理丁越方（Dinh Viet Phuong） 說 ： 「跟著越南的『充實計劃』，越捷航空已經準備好恢復國際服務來歡迎旅客拜訪越南。我們總是致力於提供新的航班服務與旅遊經驗。除了與政府一起重啟旅遊產業，為了遵從乘客新的旅遊條款與規範，我們發展了新的公共事業綠色航班來保障飛行團隊、地勤人員、機隊擁有最高品質的安全，還有自身的醫療聲明以利旅客在飛行前篩查。」

第一批國際旅行團會享受四天三夜的行程並享受 富國島Vinpearl度假村的住宿，所有旅客都會分別在第一天與最後一天進行COVID-19的快篩。假使是陰性反應，他們可以在『疫苗護照』旅遊計劃中的旅遊景點像是Vinperal高爾夫、VinWords主題公園、Vinpearl Safari動物園、Tinh hoa越南文化秀觀光、娛樂、用餐及購物。

越捷航空表示，身為亞洲最受關注的旅遊目的地之一，富國島當地擁有美麗的海灘和熱情友善的民眾，近年來吸引許多飯店及度假村的投資，成為越南最受歡迎的度假勝地之一。

新冠肺炎 COVID-19 越南 疫苗護照

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