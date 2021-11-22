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彈珠汽水造型悠遊卡 24日起momo購物網預購首賣

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
彈珠汽水縮小成為掌中迷你瓶尺寸的造型悠遊卡，自11月24日起在momo購物網預購首賣。圖/悠遊卡公司提供
彈珠汽水縮小成為掌中迷你瓶尺寸的造型悠遊卡，自11月24日起在momo購物網預購首賣。圖/悠遊卡公司提供

悠遊卡懷舊風再起，將許多人兒時回憶的彈珠汽水縮小成為掌中迷你瓶尺寸的造型悠遊卡，自11月24日起在momo購物網預購首賣。

彈珠汽水源自於英國，在19世紀末從日本傳入台灣，早年可是有錢人家的小孩才喝得起的奢侈品，雖一度因新飲料問世而沒落，但20世紀末又隨著懷舊風而重新風行，並成為具代表性的懷舊商品之一。

悠遊卡公司去年以來陸續推出懷舊系列悠遊卡，包括鱷魚蚊香、維他露P復古玻璃瓶、茄芷袋、明星花露水、森永牛奶糖等，每每都引發5、6年級生的復古情懷，這次推出「彈珠汽水3D造型悠遊卡」，絕對能勾起你的懷舊心情。

「彈珠汽水3D造型悠遊卡」高度僅7.2公分，瓶身直徑2公分，獨家開模製作，超迷你透明瓶身，感應後發出白光，搭配仿舊鑰匙圈與小彈珠，精緻感與實用度兼備，自11月24日11時起至11月30日夜間23時59分止，在momo購物網開放首賣預購活動，每張售價350元，僅限悠遊付結帳，每筆訂單限購2組，活動期間不限購買總數，送禮自用兩相宜。

悠遊卡懷舊風再起，將許多人兒時回憶的彈珠汽水縮小成為掌中迷你瓶尺寸的造型悠遊卡，自11月24日起在momo購物網預購首賣。圖/悠遊卡公司提供
悠遊卡懷舊風再起，將許多人兒時回憶的彈珠汽水縮小成為掌中迷你瓶尺寸的造型悠遊卡，自11月24日起在momo購物網預購首賣。圖/悠遊卡公司提供

悠遊卡 購物網

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