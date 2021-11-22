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台北買房得從明朝開始存錢 楊金龍：我也是40歲才買房

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
針對網友嘲諷「如果是買台北的房子，得從明朝開始存才買得起」，央行總裁楊金龍（左）坦言，台灣房價上漲有基本面因素，但也有炒作的成分。圖／聯合報系資料照片
針對網友嘲諷「如果是買台北的房子，得從明朝開始存才買得起」，央行總裁楊金龍（左）坦言，台灣房價上漲有基本面因素，但也有炒作的成分。圖／聯合報系資料照片

房價高漲問題怎麼解？立委李貴敏今（22）日指出，面對1980年以來最大規模炒房潮，網友笑稱，1個月存1萬元，若是到花蓮買房，要從清朝開始存，如果是買台北的房子，得從明朝開始存才買得起；對此，央行總裁楊金龍坦言，台灣房價上漲有基本面因素，但也有炒作的成分。

李貴敏表示，炒房風氣盛行，北中南全都淪陷，就連屏東、花蓮都變成重災區，2020年第1季和2021年第3季相比， 全國房價上漲4%、高雄近7%，「台南東區竟然漲到91%，這像話嗎？」

楊金龍指出，房價上漲，主要全球資金寬鬆、是全球的現象，從2018、2019年後台灣經濟基本面是好的 ，台商回台投資，要去尋找土地、廠房，所以房價上漲，一部分是和經濟基本面有關，而這對房地產有關的服務業而言是一個機會，促銷方式不斷推陳出新，所以房價上漲有基本面，但也有炒作的部分。

李貴敏表示．房價高漲，很多年輕人買不起房，以前首購族大約是落在20~30歲，現在首購族已經延後到30~40歲了。

楊金龍回應，自己也是40歲才首購，在此之前都是租房子，就算是以前的年輕人也不是20~30歲就買得起房子，所以年輕朋友不要一開始就一定要買房，如果負擔不起可以先租房子，自己也租房子租了很久。

至於央行是否考慮透過升息打炒房，楊金龍指出，利率調整有三條件，現在物價水準以及未來的物價水準，主要國家利率調升情況，和台灣紓困振興的進度，是否升息，會交由央行理事會討論，並在合理的時間點調升利率。

李貴敏追問，這是否代表，央行短期之內不會調升利率？楊金龍說，以明年而言，全球都是在緊縮情況下，台灣央行一定也會朝緊縮方向走，可以確定的是，明年央行貨幣政策，一定是朝緊縮的方向走。

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