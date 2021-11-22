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桃園中路特區夯 「璟都米蘭」潛銷賣三成
桃園璟都建設近年主攻中路特區，繼「璟都柏悅」、「璟都巴黎」，本月再推出「璟都米蘭」，個案面對中路運動公園，訴求公園第一排，開價每坪33~37萬元，業者表示，進場潛銷不到一個月，銷售已近三成。
璟都米蘭基地約1680坪，位於正光路、吉安路口，興建兩棟住宅大樓，都是地上23層，地下4層，坪數從21坪到47坪，共350戶。
負責銷售的海悅廣告副總經理戴大為表示，桃園新興重劃各有千秋，中路特區約43萬坪幅員不僅是桃園區最大開發，全國最大「司法園區」及「行政園區」也擇此落點。區域擁有近國道、名校、公園多等勢，交易一直維持相當熱度。
他表示，先前中路特區推案多，房價多在二字頭，今年以來，隨建案減少，加上鄰近的小檜溪重劃區房價快速拉高，比價效應下，中路特區今年幾乎所有推案都站上三字頭。
璟都建設在2003年成立，業者表示，當初創建即秉持職人信念，力求創造有價值、有想法的社區。2013年並正式推出永久保修的永續宅服務，提供客戶「一條龍」服務，18年來陸續推出27個建案，長期下來已經營出穩定的忠實客群。
海悅廣告表示，新推出的璟都米蘭，外觀簡約優雅、公設豐富多元，包括交誼廳、健身房，中庭花園、媽媽教室等，建材上也全面升級，可說是中路地區建材等級最好的案子。
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