快訊

新店帽T男逃逸畫面曝光！埋伏等候死者返家 開4槍擊斃

獨／大S親回應與汪小菲未來動向！避談自己只求他好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園中路特區夯 「璟都米蘭」潛銷賣三成

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
中路特區。圖／業者提供
中路特區。圖／業者提供

桃園璟都建設近年主攻中路特區，繼「璟都柏悅」、「璟都巴黎」，本月再推出「璟都米蘭」，個案面對中路運動公園，訴求公園第一排，開價每坪33~37萬元，業者表示，進場潛銷不到一個月，銷售已近三成。

璟都米蘭基地約1680坪，位於正光路、吉安路口，興建兩棟住宅大樓，都是地上23層，地下4層，坪數從21坪到47坪，共350戶。

負責銷售的海悅廣告副總經理戴大為表示，桃園新興重劃各有千秋，中路特區約43萬坪幅員不僅是桃園區最大開發，全國最大「司法園區」及「行政園區」也擇此落點。區域擁有近國道、名校、公園多等勢，交易一直維持相當熱度。

他表示，先前中路特區推案多，房價多在二字頭，今年以來，隨建案減少，加上鄰近的小檜溪重劃區房價快速拉高，比價效應下，中路特區今年幾乎所有推案都站上三字頭。

璟都建設在2003年成立，業者表示，當初創建即秉持職人信念，力求創造有價值、有想法的社區。2013年並正式推出永久保修的永續宅服務，提供客戶「一條龍」服務，18年來陸續推出27個建案，長期下來已經營出穩定的忠實客群。

海悅廣告表示，新推出的璟都米蘭，外觀簡約優雅、公設豐富多元，包括交誼廳、健身房，中庭花園、媽媽教室等，建材上也全面升級，可說是中路地區建材等級最好的案子。

米蘭 廣告

延伸閱讀

被控藐視國會！前白宮資深顧問巴農投案 無保獲釋候傳

護國神山發威　高雄複製南科經驗房市漲三成

台積設廠高雄...楠梓房價將超越美術館？網一面倒揭「真正黑馬」

T1聯盟／Passion Sisters來了！中信主場「領北狂攻」

相關新聞

台北買房得從明朝開始存錢 楊金龍：我也是40歲才買房

房價高漲問題怎麼解？立委李貴敏今（22）日指出，面對1980年以來最大規模炒房潮，網友笑稱，1個月存1萬元，若是到花蓮買...

桃園中路特區夯 「璟都米蘭」潛銷賣三成

桃園璟都建設近年主攻中路特區，繼「璟都柏悅」、「璟都巴黎」，本月再推出「璟都米蘭」，個案面對中路運動公園，訴求公園第一排...

中鋼通過台灣智慧財產管理規範驗證審查 助提升競爭力

為妥善管理及運用智慧財產資源，同時降低智財侵權風險，中鋼公司（2002）於去(2020)年第3季開始導入「台灣智慧財產管...

建商爭搶台中「海霸王」！海線房市大噴發推案逾6000戶

台中房市大好，搶地盛況空前，其中海線四雄沙鹿、龍井、梧棲、清水等區，成為建商角逐海霸王的一線戰區，今年房市推案大噴發，累...

全台這裡減碳第一名 彭培業：永續綠家園好處多

節能減碳是目前全球環保大課題，根據行政院環保署「全台低碳永續家園」認證，全台歷年報名推動減碳行動的案件，共有1,245個...

台北上海城市論壇12/1登場 主題為疫後經濟與文化交流

台北市與上海市為持續推展城市交流，雙方經過多次溝通後，決定將於12月1日舉辦「2021台北上海城市論壇」，並考量現階段兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。