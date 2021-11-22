建商爭搶台中「海霸王」！海線房市大噴發推案逾6000戶

台中房市大好，搶地盛況空前，其中海線四雄沙鹿、龍井、梧棲、清水等區，成為建商角逐海霸王的一線戰區，今年房市推案大噴發，累計推案金額達450億元，釋出超過6,000戶案量。

而海線副都心建設不斷、前景看好，包括龍寶、精銳、新業、富宇等建商等也紛紛跨足梧棲、沙鹿，房市競爭愈加白熱化。

台中市建經協會市場報告中統計，2021年台中前20名購地建商大戶，在海線地區土地交易面積達1萬4,270.91坪，如新業、大華建設、富宇建設合計買進沙鹿5,581.84坪；總太、聯悦合計買進梧棲3,980.02坪；國聚買進龍井1,924.2坪、富宇包下清水2,784.85坪土地。

其中，新業與聯悦建設購入沙鹿、梧棲的土地單價都創下新高價，分別為每坪38萬與40.43萬元。海線四區已推案金額累計448.6億元，總計6,236戶。

擁有台中機場、台中港的雙港國際流通優勢，重大投資建設重壓海線，十項重大建設中就涵蓋了交通、產業園區、觀光旅遊與民生機能，從開路、引資、就業、創人潮，打造台中海灣區最佳移居環境。

其中「台中國際機場門戶計畫」與「台中港科技產業園區」升級，則是將航太、半導體、車用電子等供應鏈聚落導入海線地區。

昇陽國際半導體將投資72億元，在台中港科技產業園區建置全球第一座自動及智慧化晶圓再生工廠；車王電子也預計在台中港科技產業園區打造電動車智慧生產基地；其他像是綠能風電、光學電子等76家知名企業都已進駐，投資額超過1,200億元，就業人口持續湧入。

精銳建設行銷經理簡立凱指出，地產開發商搶地競逐火熱，選地哲學與土開策略成為未來推案規劃、銷售的重要關鍵。

從城市發展軸線與市政建設的重心，可觀察出潛力發展區域，再加上產品具獨特差異性又符合市場需求，才能在這場房市激戰中立於不敗。

攸關海線地區聯外交通的重要建設包括「台中國際機場門戶計畫」、「特五號道路」、「捷運藍線」與「海線雙軌高架(大甲-追分)」。其中「特五號道路」將最先完工啟用，預計明年通車，可有效紓解進出中科的交通運量，成為西屯區與龍井、沙鹿及清水的重要連絡道路。

住商不動產七期加盟店經理黃盟翔分析，相對於西南屯區動輒40萬、50萬以上的房價，目前海線地區三房總價千萬元尚屬可接受範圍，加上區域建設話題多，可預期上漲空間大，許多中科白領與醫護人員等青年購屋族也都選擇西進海線，基本盤有撐。

近兩年積極佈局雙港副都心的七期豪宅建商精銳建設，所開發地點皆符合交通要道、商圈機能、大型街廓綠地等要素，比自住客更苛求的標準，才能讓購屋客欣然買單。

今年第4季推出位在沙鹿站特區新案「精銳錦」，與沙鹿車站商圈為鄰，各項生活機能齊全、發展成熟，為在地客購屋首選區域，更有西、南屯客戶因精銳品牌力吸引而跨區詢問購屋。

「精銳錦」基地規模達1,378坪，與周邊校區綠地景觀相連可達萬坪綠覆，更享有公園、校園第一排第一景，為沙鹿、梧棲當地罕見的大基地、高綠覆新案，產品規劃均質38坪三房格局，純住家社區，每戶總價1,300萬至1,500萬元，公開後詢問度不斷升溫。