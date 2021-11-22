國衛院臨床試驗中抗癌新藥 技術移轉朗齊生醫

國家衛生研究院今（22）日宣布，該院生技與藥物研究所新藥研發團隊，運用激酶蛋白結構與活性最佳化的策略，成功開發『多靶點激酶臨床藥物DBPR114』，並已在2021年9月技術移轉給朗齊生物醫學公司，將可展開人體第一期臨床試驗。

國衛院表示，DBPR114對於腫瘤生長之動物模型有顯著的藥效活性，包括人類口腔癌、胃癌、肝癌、大腸直腸癌、胰臟癌、膀胱癌、攝護腺癌以及急性骨髓性白血病等，尤其在肝膽腸胃相關癌症特別有效。這項藥物已於2017年取得美國和台灣試驗中新藥(IND)審查通過。

國衛院新藥研發團隊投注於蛋白質激酶為標的，利用高速平行合成技術及藥物結構設計，成功發展出新穎多靶點激酶抗癌藥物DBPR114。此新穎抗癌藥物在低濃度下(0.1～100nM)可抑制至少15種致癌蛋白激酶的活性，並且在八種以上腫瘤生長之動物模型均有顯著的藥效活性，包括人類口腔癌、胃癌、肝癌、大腸直腸癌、胰臟癌、膀胱癌、攝護腺癌以及急性骨髓性白血病等致死率極高的癌症，極具新藥發展潛力。

此項重大成果榮獲2016年第26屆王民寧獎和2018年科技部未來科技突破獎的殊榮，並且獲得中華民國、美國、歐盟(指定11國家)、中國及南韓等多國專利。

朗齊生物醫學公司運用獨有的篩選技術投入新藥研發，在二類新藥及全新藥都有突破性進展，並積極在癌症多靶點小分子及大分子專利布局。多靶點激酶抑制劑在腫瘤研究中的療效、控制耐受性和抗藥性方面具有一定的優勢，預期可有更好的治療效果。極具市場潛力的DBPR114於技術移轉後，將由朗齊生醫承接後續新藥開發工作，接續推動研發成果產業化，國衛院亦將持續扮演協助的角色，期能透過技術移轉接力合作，能聯手推動DBPR114藥物能早日上市，嘉惠於病人，串聯起生醫製藥研發鏈，對產業創新動能注入實質效益，創造台灣新藥開發之國際競爭力。