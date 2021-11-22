快訊

國際奧會護航中國官媒「#彭帥在哪裡？」的冬奧輿論戰

超商店員支援夜班遇害 父不捨淚訴：還我們一個公道

全台這裡減碳第一名 彭培業：永續綠家園好處多

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
低碳社區已成為未來的新生活模式。圖／台灣房屋提供
低碳社區已成為未來的新生活模式。圖／台灣房屋提供

節能減碳是目前全球環保大課題，根據行政院環保署「全台低碳永續家園」認證，全台歷年報名推動減碳行動的案件，共有1,245個評選獲獎，台灣房屋集團統計各縣市獲獎的案件量，新北市轄區內獲得銅級與銀級成果認證有142件，為低碳永續城市的優等生。

桃園與台北分居二、三名，各有127及103件。另外台南市雖僅排名第7位，但榮獲銀級認證的案件高達16個，是全台推廣減碳行動，擁有最多銀級認證的城市。

台灣房屋集團總裁彭培業指出，全球暖化氣候變遷，近期備受各國重視的第26屆聯合國氣候大會（COP26）首要任務，就是敦促各國積極採取有效措施，以達成2030 年前減少45％的碳排放，2050年實現淨零排放，將全球氣溫升幅控制在攝氏1.5度之內。

他表示，透過綠化節能減少碳排放，不僅有助減緩溫室效應，也能降低pm2.5空汙威脅，減少呼吸道疾病的發生，不少社區將頂樓改造成菜園花圃，打造都會小農生活，成為社區形象特色，更減緩了熱輻射，降低室內溫度，也減少了電費使用。

例如獲得銀級的新北市淡水區公所與各里配合，善用建物屋頂，設計雨水回收系統，規劃城市農場為都會區增添綠意，並培育健康有機蔬菜與老人共餐，更有里內居民自發性將閒置空地改闢為生態池，吸引各式蟲鳥生物棲息，成為社區內的小型生態園區

台北市文山區明興里，則是將舊建築再利用，將原本軍方的廢棄房舍，打造成生態教育館，常常安排社區防災的教學、學習營造螢火蟲棲地、老年生涯適應學習等活動，除了讓民眾親近生活環境，更為老屋賦予新生注入新活力。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，個人居家生活，也可從節約能源與綠色生活兩大部分，選擇降低碳排放的生活模式，例如增加住宅綠化量，增加植栽建造綠屋頂、綠圍籬、使用節能電器、廢棄物減量、多使用大眾交通等綠色運輸，都能為永續環境盡心力。

低碳社區已成為未來的新生活模式。圖／台灣房屋提供
低碳社區已成為未來的新生活模式。圖／台灣房屋提供

生態園區 碳排放 減碳

延伸閱讀

新店男在社區遭不明男子開2槍 左頸中彈送醫不治

馬英九批侯友宜林姿妙：不懂核廢才反對核四 令人遺憾

黃健庭批蘇貞昌被抗議 就喊「把他趕出去」執政太傲慢

屏北產業串連區域特色 今年設計親子農村體驗

相關新聞

全台這裡減碳第一名 彭培業：永續綠家園好處多

節能減碳是目前全球環保大課題，根據行政院環保署「全台低碳永續家園」認證，全台歷年報名推動減碳行動的案件，共有1,245個...

台北上海城市論壇12/1登場 主題為疫後經濟與文化交流

台北市與上海市為持續推展城市交流，雙方經過多次溝通後，決定將於12月1日舉辦「2021台北上海城市論壇」，並考量現階段兩...

二樓不能買？管線改了、這優勢房價反而漲得快

過去大樓二樓常是社區最低價，一來樓層低，沒景觀，二來早期大樓管線轉折處多設在2樓，異物容易塞住，造成馬桶、污水管爆管。不...

天氣轉涼！電商溫泉票券買氣成長近2倍

氣溫有趕下降，富邦媒（8454）表示，近期泡湯商機噴發，momo購物網近一個月溫泉票券銷售成長近2倍，其中以奢華感十足的...

宇峻成功進軍越南市場 明年推動畫添新動能

遊戲研發商宇峻奧汀旗下人氣手機遊戲「三國群英傳M」，海外拓展有成，繼日本市場後，已取得越南版號，24日將正式發行；展望2...

資金湧入育世博 打造新護國神山

育世博生技創立至今只有四年，為何能吸引這麼多企業大咖投資？育世博董事長楊育民提出兩大關鍵：一是育世博執行長蕭世嘉開發的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。