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台北上海城市論壇12/1登場 主題為疫後經濟與文化交流

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
台北市與上海市為持續推展城市交流，雙方經過多次溝通後，決定將於12月1日舉辦「2021台北上海城市論壇」，考量疫情，今年仍採視訊方式舉辦。圖/北市府提供
台北市與上海市為持續推展城市交流，雙方經過多次溝通後，決定將於12月1日舉辦「2021台北上海城市論壇」，考量疫情，今年仍採視訊方式舉辦。圖/北市府提供

台北市與上海市為持續推展城市交流，雙方經過多次溝通後，決定將於12月1日舉辦「2021台北上海城市論壇」，並考量現階段兩市各有檢疫管制，今年論壇比照去年型態，仍採視訊方式舉辦。

過去一年，兩市皆面對疫情爆發的嚴峻時期，也積極努力化危機為轉機，引領產業轉型升級、促進經濟復甦，以迎接未來的新常態。因此，今年論壇以「新經濟 新發展」為主題，並就「後疫情時代產業數位轉型」、「無圍牆博物館與建築可閱讀」議題規劃兩場主題演講。雙方透過視訊交流，相互分享在後疫情時代，如何持續推展產業數位轉型，重塑產業經濟的新模式，以及如何保存及整合獨有的歷史文化資產與觀光資源，把整座城市打造成為博物館。

另外，今年雙城論壇將規劃簽署合作備忘錄，在動物園、國樂團及創新科技三個領域進行交流與合作。

北市府表示，台北市長柯文哲對於兩岸城市交流一直秉持「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」的原則與務實態度，他認為兩岸應該對話交流、累積善意、促進互信。過去兩市透過雙城論壇的平台，彼此交流和相互學習，已有許多具體的成果，未來也期盼在此良好的基礎上，繼續推展交流與合作，共同增進兩岸人民的福祉。

雙城論壇 疫情 博物館

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