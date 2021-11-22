二樓不能買？管線改了、這優勢房價反而漲得快

過去大樓二樓常是社區最低價，一來樓層低，沒景觀，二來早期大樓管線轉折處多設在2樓，異物容易塞住，造成馬桶、污水管爆管。不過，近年隨著新大樓多把轉折處改至地下室，或在二樓另做獨立管線，不少社區二樓已非社區最便宜。

業者觀察內政部實價登錄就有不少案例，以台中北屯中清路商圈成屋「森MOMA」為例，最初8樓成交均價為22.3萬一坪，2樓戶則是23.5萬一坪。今年4月與10月分別又轉手，8樓戶成交價一坪26.5萬，2樓戶則漲到30.9萬，2樓漲幅逾三成，比8樓高出不少。

同樣位於北屯區、近軍功國小的成屋「佳福謙邑」亦有低樓層價格飆漲的紀錄，二樓戶最初成交15萬元，今年轉手時成交價一坪23.7萬，漲幅超過50%，顯示低樓層已不再是房價抗性。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔表示，現在大樓多有退縮，在景觀步道。中庭設計也很多元，加上大量植樹給予的隱蔽性，已往會被詬病的管線、隱私問題多已獲得解決，能輕鬆望見綠意的低樓層「樹梢戶」反而漸漸成為熱門物件。

以台北大安區豪宅「仁愛帝寶」為例，去年9月交易三戶，其中16樓成交一坪243萬元，2樓因面對仁愛路林蔭樹海，具樹梢戶優勢，反而成交到259萬元。

另住在「總太2020」低樓層的林先生表示，他會選擇該社區，除因社區種滿許多喬木，做飯時可聽見中庭孩子們、鄰里間活動的聲音，顯得整個社區充滿活力、也很溫馨外，最重要的，就是住家能夠看見樹梢，有漫步樹梢的感覺。