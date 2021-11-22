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天氣轉涼！電商溫泉票券買氣成長近2倍

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
大地酒店獨立湯屋。圖/momo購物網
大地酒店獨立湯屋。圖/momo購物網

氣溫有趕下降，富邦媒（8454）表示，近期泡湯商機噴發，momo購物網近一個月溫泉票券銷售成長近2倍，其中以奢華感十足的「五星級飯店泡湯搭配餐食組合」最受歡迎，像是名列人氣冠軍的「北投大地」組合近兩周狂銷數百組，礁溪長榮鳳凰、礁溪寒沐組合緊追在後。

看好解封後的微旅行商機正夯，momo網羅雙北、桃竹苗、宜花東、中南台灣等全台各地溫泉星級飯店及溫泉會館，推出《暖湯幸福 溫泉大賞》活動，站上提供逾200項「泡湯券」商品，區域涵蓋全台知名溫泉區，從露天風呂、獨立湯屋到泡湯含餐食等。「溫泉飯店住宿券」亦有近百項選擇，像是雙人1泊1食、1泊2食或親子家庭房等，多元組合滿足消費需求。

而momo眾多的溫泉品牌包含五星溫泉飯店北投大地、礁溪長榮鳳凰、礁溪寒沐、泰安觀止、娜路彎銀河、北投春天、知本老爺與瓏山林等，還有泡湯人氣選擇少帥禪園、礁溪品文旅、台中日光溫泉會館、八煙溫泉會館、中冠礁溪、谷關溫泉飯店、谷關谷野溫泉會館、大板根森林溫泉酒店等。

momo同步公布十大人氣溫泉商品，冠軍由知名五星溫泉飯店「北投大地」平日獨立湯屋+雙人下午茶組合奪下，身心紓壓與舌尖饗宴雙滿足，還有飯店網美景點藏書閣可以打卡留念；亞軍則是「長榮鳳凰」平日高級/綠景湯屋+雙人自助餐組合，湯屋內附有迷你吧、42吋電視等設備，放鬆休閒必選；季軍為礁溪火車站步行約五分鐘即可抵達的「礁溪寒沐」平日大眾湯+自助式午餐組合，還可暢行使用飯店健身房、戶外溫水游泳池、兒童池等設施，為高CP值選擇。

溫泉 momo

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