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汙染物5個月減排263噸 中石化頭份廠空汙季自主減量
苗栗縣政府環保局推動汙染源空汙季企業自主減量，中國石油化學股份有限公司頭份廠率先響應，簽署協議書預期今年11月至明年3月期間將減少空氣汙染物約263公噸，環保局將陸續勸進其他企業，創造經濟穩定及改善空氣品質雙贏。
台灣西半部於秋冬時節，天空經常一片灰濛濛，空氣品質不良，環保局指出原因是大氣擴散條件不佳，每年10月到隔年3月設定空汙季，環保署「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」修正草案，擬於空品不良前超前應變，法制化要求企業工廠降載或減排，環保局比照精神，推動空汙季自主減量協議，獲得中石化頭份廠響應。
環保局長陳華盛、中石化頭份廠長陳宏隆簽署空汙季期間自主減量協議，預期今年11月至明年3月期間，將減少空氣汙染物粒狀物19.7公噸、硫氧化物56.4公噸、氮氧化物186.8公噸排放，一名頭份工業區旁的鍾姓居民表示歡迎，希望協議不是徒具文字，中石化能夠落實協議，其他工廠也能跟進減量，民間自主配合，空品改善會更有感。
環保局空氣品質及噪音管制科長林健智指出，全縣列管600多家汙染源，環保局優先與大型石化業建立空氣汙染治理共識，推動簽署空汙季自主減量協議，業者透過彈性調整製程、產能，善盡社會責任，超前部署預防空汙季空品不良。
另外，空汙季如果發生空品不良，環保局啟動預警應變機制，通報汙染物排放量前20大公私場所執行稽查作業，確認與環保局連線自動監測設施公私場所煙囪排放是否異常，並加強攔查車輛、稽巡查餐飲業、露天燃燒等措施，防制空氣品質惡化。
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