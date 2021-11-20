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台灣、瑞典AZ混打莫德納實驗差很大 差異關鍵曝光

高雄第四間「小米之家」開幕 年底前目標全台30間門市

聯合報 / 記者鄒秀明╱台北即時報導
小米深入高雄裕誠生活圈，昨再宣布進駐開立「小米之家 高雄裕誠授權店」。小米台灣提供
小米深入高雄裕誠生活圈，昨再宣布進駐開立「小米之家 高雄裕誠授權店」。小米台灣提供

小米台灣瞄準在地生活圈，積極於全台北中南各區域拓展店點，今年陸續於新北新店、新北三重、彰化員林、台中大里、台南中西區與高雄三多商圈等在地區域開設實體店面，持續完善全台店點覆蓋率；昨天再宣布進駐高雄裕誠商圈，開立「小米之家 高雄裕誠授權店」。

小米台灣表示，期待以實體門市進一步為用戶提供更完整的服務體驗，穩步地朝2021年年底開設30間實體門市的目標邁進。

小米於高雄目前擁有三間實體門市，今日再次選定高雄裕誠商圈開設在第四家門市「小米之家 高雄裕誠授權店」，看準周遭生活機能完善，周邊餐廳、小吃店、銀行、藥妝店等民生必需場所皆一應俱全，且鄰近瑞豐夜市、漢神巨蛋購物廣場等高雄市人潮匯集的重點區域，將能讓小米的貼心服務深入用戶的生活圈，提供更便捷、多元的服務據點選擇，讓高雄的居民更便利地到門市中實際體驗小米的智慧型手機智慧家電等各類熱門商品。

「小米之家 高雄裕誠授權店」正式開賣，小米台灣除祭出開幕首二日限定優惠，力邀用戶前來小米之家實際體驗，為回饋高雄在地居民，小米更提供在地居民專屬優惠，凡單筆消費新台幣滿$1,000元以上，且出示高雄地緣相關證明，即可再獲滿額贈品，但贈品數量有限、送完為止。

小米 智慧型手機 智慧家電

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