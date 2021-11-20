高雄第四間「小米之家」開幕 年底前目標全台30間門市

小米台灣瞄準在地生活圈，積極於全台北中南各區域拓展店點，今年陸續於新北新店、新北三重、彰化員林、台中大里、台南中西區與高雄三多商圈等在地區域開設實體店面，持續完善全台店點覆蓋率；昨天再宣布進駐高雄裕誠商圈，開立「小米之家 高雄裕誠授權店」。

小米台灣表示，期待以實體門市進一步為用戶提供更完整的服務體驗，穩步地朝2021年年底開設30間實體門市的目標邁進。

小米於高雄目前擁有三間實體門市，今日再次選定高雄裕誠商圈開設在第四家門市「小米之家 高雄裕誠授權店」，看準周遭生活機能完善，周邊餐廳、小吃店、銀行、藥妝店等民生必需場所皆一應俱全，且鄰近瑞豐夜市、漢神巨蛋購物廣場等高雄市人潮匯集的重點區域，將能讓小米的貼心服務深入用戶的生活圈，提供更便捷、多元的服務據點選擇，讓高雄的居民更便利地到門市中實際體驗小米的智慧型手機、智慧家電等各類熱門商品。

「小米之家 高雄裕誠授權店」正式開賣，小米台灣除祭出開幕首二日限定優惠，力邀用戶前來小米之家實際體驗，為回饋高雄在地居民，小米更提供在地居民專屬優惠，凡單筆消費新台幣滿$1,000元以上，且出示高雄地緣相關證明，即可再獲滿額贈品，但贈品數量有限、送完為止。