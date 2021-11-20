冠德羅斯福落成 業者：30歲投資金童砸1.5億買高樓層

台北市羅斯福路指標豪宅「冠德羅斯福」近期落成，冠德建設特別邀請「藏逸拍賣會」將年度秋拍預展移師冠德羅斯福，並於今（20）日盛大開展。

冠德羅斯福位於羅斯福路三段，近台電大樓站5號出口，基地面積共733坪，規劃地上22層，地下5層，均質90坪，平均開價每坪150萬元，一戶總價1.35億元起，共68戶，業者表示，目前銷售已破九成。

冠德建設表示，此次冠德羅斯福藏逸秋拍預展，展出總估值約4.5億元拍品，包括100多件珍鑽珠寶、趙無極真跡畫作、日本當代藝術家草間彌生、塩田千春的作品，由藏逸拍賣會首席拍賣官「寶石獵人」李承倫先生即席解說。

當中世界罕見的35.84 克拉曠世黃鑽《羅斯福之星》套鍊，是首度在台灣亮相，為專款展出，不在2021藏逸秋拍清單上。

業者表示，《羅斯福之星》閃耀著猶如金黃色太陽光芒，每一道切磨，都在呼應璀璨身價永恆耀眼。黃色一直是財富與尊貴的象徵、帝王的專屬色澤，造就黃鑽在亞洲市場中，始終保有一支獨秀的顯赫地位、也彰顯《羅斯福之星》特以黃鑽加冕傳世價值的深邃用心。

重點拍品還包括全球珍稀的綠鑽、藍鑽、粉鑽。綠鑽近年來拍賣成交價屢創新高，此次展出1.35克拉艷彩綠鑽戒指，裸石顏色鮮濃屬於艷彩綠色（Fancy Vivid Green）等級，極其稀有，加上配鑲兩顆總重0.74克拉絕礦極品「阿蓋爾Argyle粉鑽」，起拍價4,280萬元，估值6,000萬~1億。

另外1.05克拉艷彩等級（Fancy Vivid Blue）藍鑽戒指，起拍價2,980萬，估值3,900萬~6,000萬。還有10克拉秋拍白鑽、中國藝術界「留法三劍客」朱德群、趙無極真跡等頂級投資型珠寶及藝術品同場競豔。

創意家行銷表示，冠德羅斯福為冠德集羅浮宮廷美學與歐式新古典建築的精釀大作。隨近日大砌落成，頂級公設規劃也吸引各界目光，包括拔高12米圓拱崗石基座、綠寶石意象羽翼大門、挑高8米48羅浮禮賓大廳、25米室內溫水泳池、20人座席宴會廳等。