百年茶莊華剛茶業 五度蟬聯衛生安全製茶廠特優評等

台灣茶世界聞名！在農糧署、茶業改良場、地方縣市政府及茶產業公協會整合努力下，自2013年起開始落實產地製茶廠衛生安全評鑑工作。百年茶莊華剛茶業今年再度獲農糧署頒發五星級製茶獎榮耀，這也是華剛茶葉第五度蟬聯衛生安全製茶廠評鑑特優五星級。

農糧署指出，製茶廠衛生安全評鑑工作從廠區硬體、環境，到製茶過程、人員健康管理等多方監控評核下，以星級飯店的概念評鑑全台製茶廠家業者，共分為一至五星等級。

華剛茶葉為來自豐原的百年老店，也在南投縣仁愛鄉華崗高海拔場域設有專業製茶廠，每年產出梨山茶、華崗茶等約近5萬台斤，8年期間已連續五度蟬聯衛生安全製茶廠最高的特優五星評等。

華剛茶葉執行長杜蒼林表示，華剛茶業受此殊榮的肯定，也彰顯了傳統茶莊轉型、創新、精益求精的執行力。

華剛茶業近年積極建立自有品牌，其HGT華剛茶品牌是文華東方、日月千禧等五星飯店，以及多家米其林星級餐廳的合作夥伴，積極推廣「台灣餐桌茶文化」生活品味文化體驗，將茶品與餐食結合融入消費大眾各個重要的時空環境，與值得紀念的時刻。

華剛茶業近幾年在海內外受到許多肯定，2016年榮獲日本世界綠茶大賽雙項「最高金賞」殊榮；2018年拿下第12屆國際名茶評比六金獎一銀獎；2018至2020年三年期間連續獲得法國巴黎AVPA世界茶葉大賽「金獎」。

杜蒼林說，華剛茶業有幸於今年首次參與Monde-Selection全球最具代表性的世界品質大賞，在全球90多國、共3,100多款特色產品中，勇奪二金一銀的佳績。

杜蒼林表示，這些獎項所代表的意義，不單是華剛茶業成就的里程碑，同時也是屬於台灣、 屬於這片土地的榮耀，證明台灣好茶不僅深受華人喜愛，更征服了歐陸廣大民眾的味蕾。