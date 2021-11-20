影／龍頭量販通路兩強高雄對決 全聯緊鄰統一超開店

國內兩大龍頭量販通路競爭激烈，連門市都選擇開在隔壁，統一超商和全聯量販店，都在高雄鳳山海洋路開新門市，而且比鄰而居，頗有互別苗頭意味，店門前還擺上超大吉祥物，今天全聯開幕日請來全聯先生剪綵，統一超商則是有董事長羅智先親自前來巡店，不過對消費者來說兩家店都推出開幕大促銷，兩店相鄰尬場、互別苗頭的味道，消費者更是擠爆門市。

全聯高雄鳳山海洋店今天開幕，副董事長謝健南、總經理蔡篤昌率團站台，由於該門店緊鄰上月才剛開幕的統一優質生活館，兩大通路首度做鄰居，更巧的是「剛好」碰上統一集團董事長羅智先與美麗事業董事長高秀玲到場視察，頗有互別苗頭意味。