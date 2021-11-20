藍光是危害視力元凶 宜避免使用「過亮」照明

「何以重度近視者，會是多項眼睛重大疾病的好發者？」清大周卓煇OLED照明團隊師生、台大醫院新竹分院眼科主任葉伯廷與曙光女中校長師生，今（19）日於清大召開聯合記者會揭示：「電子光線中的藍光，可能就是元凶」。會中，並提出有效護眼的防治之道，包括：使用燭光色照明、使用有效的防藍光眼鏡、應使用「夠亮」而非「過亮」的光線。

清大OLED照明團隊周卓煇教授指出，經過清大、台大與曙光女中，多年持續合作研究的結果發現，就算是經過視力矯正，近視度數越深的人，看書所需要的亮度越高，導致光照視網膜炎的機率越高；這種狀況，在使用白光看書時，更形嚴重。

周卓煇指出，更令人驚訝的是，比起主眼，人的副眼「吃光」更重！也就是，副眼需要更亮的光線，才能看得清楚。這現象，會隨著近視的加深，而變得異常嚴重。上述發現，可以解釋何以重度近視的人，同時也是諸多重大眼疾的好發者。

台大醫院葉伯廷醫生證實指出，根據統計，近視度數較深的人，其罹患眼睛疾病，像是視網膜剝離、黃斑部病變等眼疾的比重的確比較高；跟輕度的相比，重度近視者，其罹患視網膜剝離的機率，高了22倍；罹患視黃斑部病變的，高了40倍。

葉伯廷說，根據臨床數據顯示，副眼，或稱輔助眼，出現眼疾的確實是明顯較多。至於，是什麼因素造成，學界尚在摸索；這幾年，與清大、曙光女中的合作研究，漸漸的找到箇中致因；這些發現，將對學術界，特別是眼科醫學，產生重大的貢獻。

曙光女中姚麗英校長表示，清大周周卓煇教授暨研究生團隊已與曙光學生合作研究四年餘，再加上台大醫師的指導，多方合作的模式堪稱108課綱最成功的典範。學生們學習以系統性思維、客觀的研究精神和良好的團隊合作，產出對社會有實質貢獻的研究成果。

曙光女中劉芷喬、黃亮瑄與清大謝亞臻、鄭仲凱研究發現，即使經過矯正，近視較深的人，需要較高的閱讀亮度；在用白光看小字體書籍時，最為嚴重。

清大鄭仲凱同學指出，以近視550度為例，用白光看7號字體的書本，需要到40個勒克斯的照度；若是改用燭光，則只需要7勒克斯，至少安全了5到6倍。

周卓煇強調，上述的差異，只是從亮度的角度來看；若再從藍光傷害函數（光照視網膜炎函數）來看，用燭光色看書，則是安全40倍。他說，重度近視的人，若繼續使用白光看書，只會是「雪上加霜」。他建議，應採用無藍害的燭光色檯燈，以免引發更多眼睛疾病，而後悔莫及。

周卓煇並分享三個護眼秘笈：使用無藍害燭色光、配戴「有效的」防藍光眼鏡，同時閱讀時照明「夠亮」就好，不需要太亮。