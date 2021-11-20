人潮、商機利多建設！台中14期土地交易99件 總價93億

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源/實價登錄
資料來源/實價登錄

台中14期重劃區被譽為近期亮點發展區域，根據信義全球資產公司統計實價登錄，14期土地交易件數從2020年開始增加，有157件，今年土地交易件數則來到99件，總面積1.6萬坪，規模總價93億，是台中各重劃區交易件數冠軍。

信義全球資產總經理柯宏安表示，觀察近期建商購買台中土地多以大基地下手，但最核心的七期重劃區因大面積基地已稀少，建商眼光已從一線戰區往外擴地，隨著台中14期去年完成配地，再加上有時程獎勵誘因，且重劃區在一開始配地後單價非最高點較好入手，因此也吸引北部建商進場。

柯宏安指出，今年像國泰建設以7.75億元買下美和段住宅土地，換算每坪單價67萬元，創下美和段土地單價新高記錄，還有坤悅建設投資3.44億元、宏璟與鼎固富喜投資16.59億元等建商爭相插旗

而今年6月出現一筆單價破百的商業土地，總價約1.4億元，換算每坪單價約116萬元，創下14期商業土地新高，但該筆基地面積小，推估土地交易價值應含鄰地整合效益。另交易也熱絡的敦和段，因近水湳經貿園區，今年實價登錄也出現一筆住宅土地創該地段高價的記錄，總價約2.7億元，換算每坪單價約78萬元。

台中14期去年完成配地，土地購入價格門檻相對於七期重劃區較低，又有台中巨蛋園區及洲際漢神百貨等投資案加持，土地市場交易熱絡。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，目前14期的土地單價來看，住宅區土地行情約介於每坪50-60萬元，而部分中信金與漢神百貨所共同合作投資的洲際棒球園區娛樂商城周邊的土地，土地單價更突破6字頭並朝7字頭邁進。

從購屋行為觀察來看，台中購屋族偏好知名建商品牌所蓋的房子，對於建築外觀設計及內部細節也相當在意，公共空間是否氣派具有質感，也是購屋評估重點。柯宏安表示，近年台中住宅外觀與城市景觀相較其他都市更具特色，而台中14期除未來有購物中心及飯店的開發題材，具商業機能發展潛力外，其土地使用規畫較屬低密度、高綠覆率，建商在推案將朝向別墅或是興建高綠覆率大樓，預期各家建商也會端出各種吸睛的建築設計規劃來爭搶客源。

建商 重劃區

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