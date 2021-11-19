國衛院攜手三顧公司 利用實證數據分析膝軟骨細胞治療

國衛院宣布，該院群體健康科學研究所與三顧公司於18日簽屬合作協議，協同分析三顧公司以自體膝蓋軟骨細胞層片治療技術醫治病患的真實世界數據（Real-World Data, RWD）、與真實世界證據（Real-world evidence, RWE），作為日後加快申請臨床試驗及查驗登記之參考。

國衛院指出，日常生活各種活動都會頻繁的使用膝蓋，使用不當又不懂得保養就容易造成磨損，嚴重甚至需要進行人工關節置換手術。但是自從2018年9月衛福部發布「特管辦法」後，開放自體軟骨細胞移植用於膝關節軟骨缺損的細胞治療技術，讓民眾就多了一種治療的選擇。

為協助臺灣精準健康戰略產業發展，科技部、衛福部、經濟部跨部會推動「健康大數據永續平台」計畫，建構我國健康大數據系統及資料分享互惠平台，提供生醫資料分析及分享平台，並由國衛院群體健康科學研究所負責「數位化管理精準醫療平台健康資料」，期望運用RWD/RWE的統計分析，協助應用於精準醫療藥物研發，作為日後申請臨床試驗及查驗登記之重要依據。

國衛院表示，與三顧公司合作，針對特管辦法細胞治療計畫所得之療效與安全資料進行統計分析，作為加快醫藥產品開發的有力補充，並將分析數據列入國家健康大數據永續平台計畫，對於我國在細胞治療技術的發展上有極大助益。

三顧（3224）公司研發之自體膝蓋軟骨細胞層片治療技術，於2019年通過衛福部核准，與義大、高榮、北醫、花慈、新光、三總、彰基、敏盛及童綜合等九家醫院合作收治45位患者，並持續進行手術後的預後追蹤，追蹤最久的病人已滿17個月，於磁振造影(MRI)影像觀察到植入後有軟骨新生情形，初步顯示可改善病人疼痛，恢復基本日常的活動，且在治療過程中沒有發生嚴重不良反應，證實此細胞治療技術的臨床治療潛力值得期待。

此次結合三顧公司之細胞治療技術臨床數據，及國衛院臨床數據的分析能量，期望在產、官、醫、研的通力合作下，積極將真實世界數據與真實世界證據(RWD/RWE)列為臨床檢驗數據，期望能減少臨床試驗成本、加速臨床試驗進程以及產品查驗登記審核，縮短生技醫療產品申請上市的時程，合力發展我國精準健康臨床轉譯，驅動我國細胞治療技術的提升，嘉惠更多為病痛所苦的國人。