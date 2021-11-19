快訊

打不完！高端餘3百萬劑仍持續交貨立委批浪費 陳時中回應

姊妹花北上途中自撞護欄 釀一死一傷悲劇

新光三越萬顆LED燈點綴10米銀白耶誕樹 告白許願超放閃

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
台中新光三越在一樓水舞廣場打造全台獨家「奇幻銀白耶誕村」。記者宋健生/攝影
台中新光三越在一樓水舞廣場打造全台獨家「奇幻銀白耶誕村」。記者宋健生/攝影

充滿歡樂感恩的12月佳節即將到來，台中新光三越百貨從今（19）日起至明年1月3四，在一樓水舞廣場打造全台獨家「奇幻銀白耶誕村」，一秒讓民眾彷彿置身異國風情，感受獨有的銀白景色，成為全台最強耶誕打卡熱點。

10米高的銀白星願耶誕樹閃爍著萬顆LED星芒燈海，由三大國家地標環繞，有法國浪漫閃耀的艾菲爾鐵塔與透明神祕的羅浮宮，以及美國絢麗夢幻的不夜城拉斯維加斯，還有運用光條打造出絢爛奪目的巴塞隆納魔幻噴泉。

耶誕樹從白天的純淨光透到夜晚的繽紛絢麗，層層堆疊晶瑩雪花，一秒讓民眾彷彿置身於異國風情，感受獨有的銀白景色。

另為歡慶耶誕佳節，11月20日下午四點半也將於廣場舉辦奇幻銀白點燈派對，現場將帶來西班牙佛朗明哥舞等各國異國風情的舞蹈演出，搭配三大世界地標與炫彩燈光華麗演出，帶領民眾暢遊三大夢幻國度。

活動期間，每天晚間6點到10點還有精彩炫彩燈光秀，12月24日平安夜當天，更邀請100位耶誕老公公接力上陣歡唱聖歌報佳音，一起迎接歡樂、喜悅、感恩的耶誕。

除此之外，新光三越為搶耶誕跨年商機，5樓男裝於11月重新改裝開幕新登場。

5樓男裝特別打造中部獨家的街潮時髦男子專區，包括DAKS等高級訂製西服齊聚、TISSOT等5大名錶專區，還有ARMANI EXCHANGE等街潮時髦型男服飾，打造專屬型男的時尚衣櫥。

另外，新光三越近期還引進了2家頂級餐廳，無菜單料理的「初魚 鮨／鐵板燒」魚貨肉品皆源自日本，產地當日空運。頂級精緻鍋物「橘色」涮涮屋以新鮮食材、優雅空間與貼心服務為特色，是許多政商名流用餐或宴客的首選。

新光三越於10樓也引進了「金爸爸PapaRich」異國餐廳，道地大馬料理讓人允指回味。新光三越表示，頂級的料理與特別風味，都是耶誕聚餐的最佳選擇。

民眾感受獨有的銀白景色，成為全台最強耶誕打卡熱點。記者宋健生/攝影
民眾感受獨有的銀白景色，成為全台最強耶誕打卡熱點。記者宋健生/攝影
10米高銀白星願耶誕樹閃爍著萬顆LED星芒燈海，彷彿置身異國風情。圖／新光三越提供
10米高銀白星願耶誕樹閃爍著萬顆LED星芒燈海，彷彿置身異國風情。圖／新光三越提供

新光三越 羅浮宮 台獨

延伸閱讀

耶誕女王正式回歸 瑪麗亞凱莉獨家特輯播出

台茂黑色購物節 揪來「熊大與兔兔」過耶誕

新光三越周年慶壓軸場 台北站前「2機1椅」狂銷逾百台

新光三越信義區打造雪白耶誕森林 天天加碼飄雪燈光秀

相關新聞

又是現金交易！巨匠雲砸3.3億元買匯豐商辦

高端族資金充沛，現金滿手，就算央行釋出打炒房措施，也擋不住買房熱氣。據台北地政雲實價揭露，屋齡44年的「金萬萬/匯豐商業...

PChome半年狂投6新創 能擺脫蝦皮、momo包抄？

在消費、狂歡的背後，一場關乎生存的轉型長征，已經開始。

2021台中加盟創業展登場 好康享不完、商機上看20億元

疫情趨緩，市場逐步復甦！「2021年連鎖加盟創業大展-台中展」，今(19)日起一連四天在台中國際展覽館盛大展出，此次匯集...

提醒女性乳房篩檢！CSD中衛「粉紅絲帶」口罩26日開賣

戴口罩也能提醒女性乳房篩檢！CSD中衛「粉紅絲帶」公益口罩訂11月26日開賣，除宣導防治乳癌之外，也計畫募集100萬元，...

單價創新高！竹北新建案成交衝破6字頭 業者驚：看不懂

實價揭露，竹北高鐵特區預售案「合石如馥」，今年9月成交14戶，其中有一半，7戶單價站上6字頭，最高單價達每坪62.8萬元...

有升值空間！退休族想換屋 大坪數房產倒吃甘蔗

在資金進駐、台商回流、科學園區以及換屋需求種種因素下，大坪數房產買氣依然熱絡。據實價登錄資料顯示，在65-100坪的物件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。