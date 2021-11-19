新光三越萬顆LED燈點綴10米銀白耶誕樹 告白許願超放閃

充滿歡樂感恩的12月佳節即將到來，台中新光三越百貨從今（19）日起至明年1月3四，在一樓水舞廣場打造全台獨家「奇幻銀白耶誕村」，一秒讓民眾彷彿置身異國風情，感受獨有的銀白景色，成為全台最強耶誕打卡熱點。

10米高的銀白星願耶誕樹閃爍著萬顆LED星芒燈海，由三大國家地標環繞，有法國浪漫閃耀的艾菲爾鐵塔與透明神祕的羅浮宮，以及美國絢麗夢幻的不夜城拉斯維加斯，還有運用光條打造出絢爛奪目的巴塞隆納魔幻噴泉。

耶誕樹從白天的純淨光透到夜晚的繽紛絢麗，層層堆疊晶瑩雪花，一秒讓民眾彷彿置身於異國風情，感受獨有的銀白景色。

另為歡慶耶誕佳節，11月20日下午四點半也將於廣場舉辦奇幻銀白點燈派對，現場將帶來西班牙佛朗明哥舞等各國異國風情的舞蹈演出，搭配三大世界地標與炫彩燈光華麗演出，帶領民眾暢遊三大夢幻國度。

活動期間，每天晚間6點到10點還有精彩炫彩燈光秀，12月24日平安夜當天，更邀請100位耶誕老公公接力上陣歡唱聖歌報佳音，一起迎接歡樂、喜悅、感恩的耶誕。

除此之外，新光三越為搶耶誕跨年商機，5樓男裝於11月重新改裝開幕新登場。

5樓男裝特別打造中部獨家的街潮時髦男子專區，包括DAKS等高級訂製西服齊聚、TISSOT等5大名錶專區，還有ARMANI EXCHANGE等街潮時髦型男服飾，打造專屬型男的時尚衣櫥。

另外，新光三越近期還引進了2家頂級餐廳，無菜單料理的「初魚 鮨／鐵板燒」魚貨肉品皆源自日本，產地當日空運。頂級精緻鍋物「橘色」涮涮屋以新鮮食材、優雅空間與貼心服務為特色，是許多政商名流用餐或宴客的首選。