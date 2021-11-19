日月光珍惜水資源 舉辦石門水庫環境教育課程

日月光集團（3711）珍惜水資源，重視水資源的環境教育，更了解環境教育要越早開始就越有成效，因此日月光環保永續基金會支持「打造全齡永續環境教育 建構水水桃花源」-石門水庫環境教育的巡禮活動，桃園市長鄭文燦也親自參與此次活動，希望提升各界對水資源及水污染的重視。

石門水庫是台灣北部重要水庫之一，近年來因為遊客增加，衍生出水質優氧化的問題。日月光集團認為要讓民眾珍惜水資源，要從教育做起，而環境教育更是要從小培養，日月光集團配合桃園市政府環保局攜手推動桃園市各區小學的高年級學生於畢業前實際到石門水庫體驗一日水環境教育巡禮活動，提升國小學生對於水資源及水污染的認識及重視。

因為對環境教育及水資源的重視，日月光環保永續基金會連續3年贊助石門水庫環境教育巡禮活動，包含教材費用、教具設計及師資培訓等，希望透過實際在石門水庫環境教育場域裡多樣的課程設計，如介紹石門水庫瞭解水庫興建功能及時代的演變、了解水的循環後養成節約用水習慣、學習水質檢驗技術及分辨生物指標的能力，讓孩子認識桃園水源的珍貴，進而珍惜並與自然共榮共生。

日月光環保永續基金會期望對該環境教育的支持，可以讓桃園市的國小學生能夠了解節水、惜水的重要性，進而落實保護及珍惜水資源，建立友善水環境的生活習慣，使桃園市成為水環境的友善城市。日月光集團也會秉持對環保議題的關心、對環境教育的用心，持續善盡企業社會責任，與桃園市政府環保局合作打造水水桃花源。