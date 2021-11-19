2021台中加盟創業展登場 好康享不完、商機上看20億元

疫情趨緩，市場逐步復甦！「2021年連鎖加盟創業大展-台中展」，今(19)日起一連四天在台中國際展覽館盛大展出，此次匯集數十家人氣品牌齊聚參展，有精緻早午餐、手搖品飲、甜點咖啡、火鍋滷味、燒烤、異國料理、餐車美食、無人商店、開店設備等，主辦單位預估，四天展期可創造20億元商機。

同時搭配「5倍券」祭出獨家加盟優惠方案，最高變10至200倍(等於抵5萬至60萬元)。更有廠商祭出最高一至兩百萬貸款0利息的好康優惠，期盼替中台灣創造更多商機與就業機會。

據主辦單位統計調查，「台中」創業熱度為全台第1名，且規模還在持續飆高中，由此可見台中未來的商機無可限量。經過疫情期間，各品牌加盟總部也打造出更加完善的經營輔導與數位科技創新，搭配APP服務系統、自動點餐機、外送模式等，除了能維持正常營運之外，更帶動業績成長二至三成。

加盟業者指出，加盟可以學習成功品牌良好的經驗，並由加盟總部專業輔導，讓創業成功率大幅增加，將風險降到最低，呼籲想一圓老闆夢的民眾們，可利用展覽期間到台中加盟展尋求創業機會。

此次台中加盟展展出非常多新形態趨勢及創意美味餐飲，像是有養殖場首度推出異國風水明蝦餐車；主打給小孩安心喝，天然無添加化學香精色素天然手搖飲；超浮誇吸睛的巨無霸烤魚火鍋；藉由炭火香氣增加風味的碳火燒三明治。

更有廠商藉由多元化複合式經營方式，除了賣健康手搖飲之外，還推出具特色的爆量超滿海鮮麵或秘製茶葉蛋雞蛋糕等，希望吸引更多消費者注意，也運用空間增加坪效與營業額。

另外，現場更舉辦創業行銷大師論壇，廣邀產官學界專業講師，針對創業名人成功經驗、創業市場開發及選擇、連鎖品牌經營、品牌行銷攻略、創業實務的注意要點等多元內容進行探討。

發跡南投的手搖飲「TEA TOP台灣第一味」不畏疫情積極展店，2021年新開31家分店，加上外送商機、電子支付助攻，展店成功率也從以往的6成提升至8成以上。

且新店每月業績均達36萬元以上。此次更祭出多項優惠，總計現場最高可達22.5萬元。倘若在指定區域加盟，加碼再贈8萬元原物料優惠，總價值最高可達30萬元以上。

台中在地主場的「築間幸福鍋物」，延續台北加盟展的磅礡氣勢，此次依舊來勢洶洶，統計全台單日可熱銷超過2萬鍋。

不僅是鍋物，主打個人套餐的「燒肉smile」，上市一年多來始終受到消費者青睞，因此集團再度瞄準藍海龐大商機，積極擴張品牌版圖及市占，規劃朝上市之路邁進。此次強推限量加盟專案，加盟費僅需320萬元起，更保障年毛利最高可達888萬元。

以鮮果茶受到消費者喜愛的手搖飲「Mr.Wish鮮果茶玩家」，祭出「下訂現省10萬元」，除了免加盟金、免教育訓練費，更提供100萬0利率創業貸款。另，加碼振興優惠，凡下訂5,000元振興券，立即放大10倍，加贈5萬元原物料。