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單價創新高！竹北新建案成交衝破6字頭 業者驚：看不懂

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
新竹房市示意圖。圖／住宅週報提共
新竹房市示意圖。圖／住宅週報提共

實價揭露，竹北高鐵特區預售案「合石如馥」，今年9月成交14戶，其中有一半，7戶單價站上6字頭，最高單價達每坪62.8萬元，刷新大新竹房市新高單價。

「合石如馥」位於竹北六家一路與嘉政九街，近康乃爾中小學，基地600多坪，規畫三房換屋型產品，在928檔期預售。

實價顯示，已揭露的14戶，成交總價都在4,000萬以上，最高近4500萬元，單價最低每坪58.7萬，9樓以上戶別單價均站上6字頭，14樓頂樓戶最高單價每坪62.8萬元，超過新竹最貴豪宅若山3期若蒔山，成為新竹房市最高單價建案

新竹住宅週報社長陸敬民表示，個案能夠創新竹房價新高，一是建案位處精華區，且針對高價客，規畫60坪高價換屋產品，第二、建案戶數不多，業者在惜售的心態下慎選買方，價格因此拉高。

有建築業者也透露，竹北高鐵特區主要竹科人在買，去年初建案房價一坪30萬上下，年中以後拉高到35萬到36萬，之後一路上升，目前能接受的價格在40萬到45萬，之前有建案賣到5字頭，市場認為已是天價，現在顯然「天外有天」，對於新竹房市，只能說「看不懂」。

業者說，過去十幾年，新竹房價呈現的是一年一坪漲1萬的溫和態勢，唯獨最近一年半，幾乎一口氣漲了近10萬元。在「合石如馥」揭露最高成交單價站上6字頭後，預料會有愈來愈多建案挑戰六字頭成交價。

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