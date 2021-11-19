貨櫃海運近洋線供需失衡 傳貨櫃三雄調漲運價

第4季是貨櫃海運近洋線旺季，旺季趕工出貨之外，再加上中國大陸恢復供電重新開工，東南亞也擺脫疫情的影響復工，造成貨櫃海運近洋線市場出現供需失衡的情況，市場傳出貨櫃三雄近期陸續調漲近洋線運價；法人預估長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）第4季營運將淡季不淡，獲利表現可望優於去年同期。

在運能吃緊下，市場傳出貨櫃三雄最近通知客戶，將調漲近洋線運價，其中長榮已發函給客戶表示將調漲台灣至菲律賓、台灣至東南亞運費，從11月29日至12月10日，高雄至菲律賓每TEU(20呎櫃)調高100美元以上，每FEU(40呎櫃)調高200美元，特殊櫃45呎調高200美元。

另外，高雄至菲律賓以外的全東南亞航點每TEU上調200美元以上，每40呎櫃調高400美元，特殊櫃45呎調高400美元；原報價條件有含文件、封條、電放費者將全數恢復正常收取。

據了解，高雄出口的運價漲價之外，台北出口的運價也上漲。市場同時傳出，東南亞運價調漲之外，兩岸航點運價也調漲；除了近洋線近期開始漲價，美國線包括美西線、美東線日前都已止跌回升。

上周五的SCFI貨櫃運價指數4,554.04點，一周上漲18.12點，漲幅0.399%；其中遠東到美西線每FEU(40呎櫃)達6,730美元，漲幅4.16%，創新高；美東線周上漲161美元，漲幅1.54%，維持高檔；最新一期SCFI貨櫃運價指數將在今（19）日下午公布，市場預期，因美國塞港持續，運價將維持高檔。

運價指數維持高檔，且較去年同期大幅增加，法人看好貨櫃三雄第4季營運表現；統計外資昨日同步買超長榮、陽明及萬海，分別買超8,920張、9,264張，2,307張，投信部分，昨日買超長榮274張，連五買，自營商昨日也同步買超貨櫃三雄，合計三大法人昨日買超貨櫃三雄，分別達12,466張、9,351張、2,381張。