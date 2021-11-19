數位教育業者捧3.4億元買44年商辦 房仲分析好處多

實價揭露，中山區中山北路三段金萬萬／匯豐商業大樓14樓頂樓戶交易，總價3.36億元，約571坪，扣除車位的單價約61.9萬元，買家是巨匠雲科技教育公司，無貸款買進。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，金萬萬/匯豐商業大樓是舊商辦大樓，屋齡已44年，總戶數達300戶，有不少20坪以下的小坪數商辦，總價不到1000萬元，屬於門檻較低的辦公大樓。二樓以上的商辦成交價大多落在45~55萬元左右。

最高成交單價則是2014年交易的11樓，每坪63.3萬元，最新成交的頂樓戶，單價61.9萬元創下大樓次高價紀錄。

張旭嵐指出，這棟中古商辦位於捷運民權西路站與中山國小站之間，附近有大同高中、大同大學、且商辦林立，有不少上班族等客源，數位教育業者買下整層商辦逾500坪的空間，可作為辦公室、線上課程或實體教室，或者出租，頗具使用彈性。

台灣房屋趨勢中心統計，今年總價逾2億元的商辦交易，以法人不貸款方式購置的商辦，至少有7筆，其中就有4筆是屋齡30年以上的中古商辦。

如中華郵政以約3.56億元買下的白宮企業大樓1樓，屋齡43年，該地原本就由中華郵政和地球村美日韓語-敦化校承租，如今中華郵政「由租轉買」自己當起房東。

至於新興商辦像是「大直CBD時代廣場」，8月成交3樓2億元、每坪約99.1萬元，買家為盈福開發，該戶在4年前曾站上單價100萬元行情，目前微幅降至99萬元；去年完工的內湖「識野科技大樓」，和潤企業也以約7.2億元買下7樓辦公室。

張旭嵐表示，市況顯示近年辦公室租金穩定成長，市場掀起「租不如買」風潮，台北市區商辦價格逐漸上漲，甚至有老商辦單坪價還破百萬的案例，買家買來出租或自用，未來還有改建機會。

第一建經研究中心副理張菱育表示，近年政府頻頻出手打炒房，央行也將法人購置住宅的貸款成數，從6成壓縮到4成，不過限制的物件以住宅為主，商辦物件並沒有列入管制範圍，商辦貸款成數大多在6.5~7成左右，視商辦的地利位置、屋齡等條件，而有所差別。