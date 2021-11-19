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聯嘉第4季營運有望回溫 車用晶片供給仍是明年關鍵

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

車用LED廠聯嘉（6288）第3季營收小幅增加，在進入第4季的產業傳統之後，市場預期，聯嘉第4季營收仍有機會小幅優於上季表現，但明年營運表現的關鍵仍在市場整體的車用晶片供給情況能否較今年改善。

聯嘉是國內少數專注車用領域的LED封裝廠，過去長期以來，供貨車用市場具有接單穩定及毛利率相對佳的特性，但今年以來全球車用晶片供給吃緊，也影響全球車廠的出貨情況，因此今年聯嘉營運也受到車用晶片短缺的衝擊，今年前三季每股稅後純益僅0.07元。

市場法人認為，短線來看，該公司第4季營運有機會小幅回升，主要仍由於旺季效應帶動，至於明年展望，市場法人則是認為，聯嘉受惠全球車市需求仍看旺，接單情況近年仍正向，聯嘉原本就是特斯拉的供應商，而近年更透過與車燈廠重要客戶合作切入GM供應鏈，明年將開始量產，後續隨著特斯拉柏林與德州新廠陸續加入生產，有望挹注聯嘉營運新動能，不過市場法人認為，明年車用晶片供給情況是待觀察的變數。

晶片 特斯拉

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