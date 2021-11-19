又是現金交易！巨匠雲砸3.3億元買匯豐商辦

高端族資金充沛，現金滿手，就算央行釋出打炒房措施，也擋不住買房熱氣。據台北地政雲實價揭露，屋齡44年的「金萬萬/匯豐商業大樓」，9月由巨匠集團旗下公司「巨匠雲科技教育」以法人無貸款的方式，斥資3.3億元現金買下。

「金萬萬/匯豐商業大樓」該戶原為酒店業者「名仕會館（原中山北路威士登酒店）」承租，已於2019年遷址。大樓位在中山區中山北路三段27號，屋齡44年，樓高14層，共571.39坪，扣除車位的單價約61.9萬元。台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，該商辦雖然屋齡偏高，但屬於精華地段，加上附近又有大同高中、大同大學，教育業者選定此地段作為做為線上或實體課程的教育訓練中心使用，頗具使用彈性。

張旭嵐表示，「金萬萬/匯豐商業大樓」是舊商辦大樓，總戶數高達300戶，有不少20坪以下的小坪數商辦，總價不到1千萬元，屬於門檻較低的辦公大樓，二樓以上的商辦成交價大多落在45~55萬元左右，最高成交單價是2014年交易的11樓，每坪63.3萬元，這次最新成交的頂樓戶，每坪61.9萬元，則創下大樓次高價紀錄。

台灣房屋趨勢中心統計，今年總價逾2億元的商辦交易當中，以法人不貸款方式購置的商辦，至少就有7筆，其中有4筆是屋齡30年以上的中古商辦。值得注意的事，中華郵政今年6月以約3.56億元買下「白宮企業大樓」1樓，屋齡43年，單坪220.1萬元，顯示出北市辦公室租金穩定成長，價格也逐漸上漲，買家可以買來出租或自用，且老商辦未來還有改建機會。

第一建經研究中心副理張菱育表示，近年政府頻頻對房市政策出手打炒房，甚至央行也將法人購置住宅的貸款成數，從6成壓縮到4成，不過限制的物件以住宅為主，商辦物件並沒有在這次的管制範圍，不過商辦貸款成數大多在6.5-7成左右，也要視商辦的地利位置、屋齡等條件，而有所落差。

張菱育分析，高端族資金充沛，再加上通貨膨脹、疫情等因素之下，不少大型公司將資金轉往不動產，儘管央行一再釋出打炒房措施，仍不影響高端資產族，不乏以現金購置不動產的方式買進，不但可省下貸款利息費用，日後若有資金需求，還可用不動產作為抵押品來增貸，更能靈活運用。