一零四再獲TCSA台灣永續獎兩項大獎

有台灣永續界奧斯卡之稱的TCSA台灣永續獎日前頒獎，一零四首次參加就獲得人才發展領袖獎與永續報告書獎的肯定。其中一零四能在以大型企業為主的人才發展領袖獎中脫穎而出，更顯難能可貴。

一零四表示，員工是公司最重要的資產，邁向永續的道路上，員工的發展與幸福扮演重要推力。對於員工發展，一零四不只向外尋找好的人才，對內更提供完整的培育計畫，自己培養好的人才。內部開設104大學，由董事長擔任校長，連結企業使命與願景，有效結合學習與職涯發展，提升學習動機；同時成立內部講師群，透過系列培訓和分級認證，強化及驗證講授能力，促進有效內部教學相長，以持續推動公司人才發展。

在員工幸福方面，除了設計具競爭力的薪酬制度外，成立托嬰中心，招募合格的托嬰人員，分擔員工照顧小孩的壓力；因應新冠肺炎疫情，每天紫外線燈消毒辦公室，並提供每位員工兩劑共四天全薪疫苗假、防護面罩與每週免費快篩試劑，讓員工能有更安心與健康的職場環境。

一零四也為在校大學生打造TOP企業優質人才學用培育課程，透過學校、企業及104人力銀行的三方合作，協助大學生進行職涯探索，確認職涯發展方向；以線上與線下課程，培養大學生求職技能；搭配企業講師授課，及大學生提案解決企業問題的學習方式，提升對產業及職業的基本知識；由企業提供的實習職缺，讓大學生可以透過實習，提早獲得職場競爭力、即戰力與專業人脈，整體課程充實有趣。

為了向利害關係人呈現對永續的承諾，一零四於2014年起，便自主發行CSR報告書，接軌最新GRI準則，以完整性、可信度與溝通性為原則，展現一零四推動永續發展的全方位績效。