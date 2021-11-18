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皇翔成屋餘屋近300億元 信義區豪宅「皇翔御琚」占一半

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導

皇翔建設（2545）今（18）日舉行法說會，公司表示，目前公司手中擁有四大公辦都更案，規劃中的新案有三筆，興建中的建案有六筆，總計有13筆建案在手可供未來推案、業績表現，加上目前房市交易熱度不錯，有利公司手中成屋案持續去化，未來業績無虞。

皇翔建設指出，公司目前在手成屋餘屋案共有13筆，可銷售金額達294.3億元，又以台北市191.44億元最多，其中「皇翔御琚」可售金額就達162.82億元最高，惟該案因地段優越、產品特殊，有好的價格公司才會考慮出售。至於新北市則以「皇翔國鼎」可售金額最多、約達68.05億元。

皇翔表示，目前公司手中有六大新案在建中，包括「板橋民權段」「民生東路案」、「台汽北站」、「永和段」、「明德段222」、「明德段109」；其中「板橋民權段」、「民生東路案」兩大案將在明年以新成屋案登場銷售。

至於「台汽北站案」則採出租，預計2023年5月拿使照，「永和段」則採先建後售，2024年3月後完工推出。而土城暫緩重劃區兩大案預計分別在2024、2025年推出。

皇翔建設表示，由於近期房市暢旺，有利公司旗下成屋案銷售，再加上手中擁有多筆在建中建案，公司未來業績無虞；皇翔建設今年前三季稅後純益約達10億元，每股稅後純益為3.05元。

皇翔 建中

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