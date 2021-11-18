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裕電能源聯手在地夥伴 首創充電服務認證

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

裕隆旗下裕電能源推出全新服務計畫「YES!CARE」，要解決電動車主的充電焦慮，以車廠標準建置售服團隊，穎辰國際、多元綠動、迅捷光電成為首批「YES!CARE」經銷商，目標明年將充電樁總數提升至3000座。

裕電為全台電動車最大充電服務站，投入充電服務10年，總經理高秀枝表示，台灣今年前10月電動車銷售突破5000台，較去年成長了74%，過去覺得充電樁太多了，但情勢在今年出現天翻地覆的轉變，共有5個車廠品牌推出了電動車，明年又有13個品牌要推出電動車，總銷量有望突破1萬台，充電樁已經供不應求。

高秀枝表示，接下來透過經銷商積極佈建充電樁，主要針對賣場、停車場等建設充電設施，另外也能直接與服務地區內的民眾配合在家中停車位安裝充電系統，預期在明年全台將會增加至少700座充電樁。

高秀枝表示，裕電能源善用車廠背景，以「最懂電動車車主的營運商」自許，率先提出「YES!CARE」全心服務計劃，透過品牌完整的教育訓練與品質認證，確認合作夥伴施工標準與合理的施工費用，並要求通過認證的在地夥伴針對客戶的需求要做到24小時回覆、3個工作天檢修的服務準則。

高秀枝指出，藉由「YES!CARE」全心服務地方推廣，裕電能源期望吸引更多合作夥伴的加入，能提供在地即時服務，打造台灣電動車充電友善環境，提供更多電動汽車車主，享受更快速且安全的充電經驗，直接有助於「YES!來電」搶下台灣電動車主的心占率。

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