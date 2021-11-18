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48年油庫口社區 籌組更新會啟動重建

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
新板特區旁文化路巷弄的板橋人氣名店「油庫口麵線」，店址附近曾是台灣中油的板橋油庫，油庫口社區距離板橋車站、新北市政府及大遠百僅數百公尺距離。新北住都中心提供
新板特區旁文化路巷弄的板橋人氣名店「油庫口麵線」，店址附近曾是台灣中油的板橋油庫，油庫口社區距離板橋車站、新北市政府及大遠百僅數百公尺距離。新北住都中心提供

新板特區旁文化路巷弄的板橋人氣名店「油庫口麵線」，店址附近曾是台灣中油的板橋油庫，油庫口社區距離板橋車站、新北市政府及大遠百僅數百公尺距離，屋齡已屆48年，相較於周圍新大樓林立，住宅環境顯得老舊許多，社區非常渴望更新。新北住都中心接獲住戶委託後，將協助社區送件籌組更新會，正式啟動重建。

油庫口社區過去曾多次接觸建商尋求合建，但由於基地內有三分之一面積是國有地，建商不是直接拒絕就是雙方合建條件談不攏。發起人李小姐今年轉而使用住都中心都更麻吉網試圖媒合廠商，公告兩個月始終無廠商表達意願，重建面臨卡關，於是社區住戶尋求專業團隊協助。

李小姐表示，得知住都中心是市政府成立的行政法人，具有半官方的角色後，主動尋求協助，期間雖受新冠疫情趨嚴影響，住都中心仍為社區舉辦線上、實體等說明會，接著進行住戶重建意願調查，逐步凝聚住戶共識，近日社區決定委託住都中心統籌規劃都市更新

李小姐說，社區住戶想要都更很久了，但缺乏專業知識與團隊，過去只能靠建商，但建商沒有意願，都更就會停擺，而住都中心是個具有公信力、可信賴的都更專業平台，住戶對都更的信心因此大增，非常感謝侯友宜市長成立新北住都中心。

新北住都中心表示，中心最重視的就是沒有建商願意進場的社區，尤其是海砂屋，中心可接受社區委託協助自力更新，從最初的更新會籌組、都市更新事業的執行，引進專業團隊、銀行融資、政府單位溝通協調、監督廠商，到最後都更成果備查，將提供一條龍的專案管理服務，全力協助有迫切都更需求的社區。

都市更新 都更 建商

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